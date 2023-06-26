«Воевать грех». Суд покарав оголеного киянина за прогулянку Маріїнським парком

Чоловіка визнано винним у хуліганстві

Печерський районний суд Києва призначив три роки обмеження волі, які замінив на рік іспитового терміну чоловіку, який голим вийшов на столичну вулицю Хрещатик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 5 червня.

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За матеріалами справи 20 травня обвинувачений перебував на вулиці Хрещатик, 19, що є громадським місцем з великим скупченням людей. Він зняв з себе одяг і, тримаючи плакат «Бог и сын один на всех» «Воевать грех», скандував агітаційні заклики релігійного характеру.

Як повідомляли ЗМІ, обвинувачений ходив Маріїнським парком. Це був суботній день, було багато людей. Але на чоловіка ніхто особливої уваги не звертав. Пізніше його затримали поліцейські за хуліганський вчинок.

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Обвинувачений до суду не прийшов, попередньо направив заяву про те, що визнає вину і погоджується на проведення засідання у спрощеному варіанті, без виклику учасників.

Феміда з'ясувала, що обвинуваченого раніше несудимий, має постійне місце проживання та офіційно не працює. Його виправлення, на думку суду, можливе без обмеження волі із призначенням іспитового терміну.