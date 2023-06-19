Суд залишив ексрозвідника Червінського під вартою

Суд задовільнив клопотання прокурора

Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення продовжити ще на місяць запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу ексрозвіднику Роману Червінському. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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Суд задовільнив клопотання прокурора. Водночас адвокати просили, щоб суд дозволив відпустити Червінського на особисті поруки громадських діячів, які прийшли до суду та заявили про такий намір. Зокрема був готовий взяти Червінського на поруки дисидент і герой України Степан Хмара, народний депутат Гео Лерос та інші.

Адвокати повідомили, що рішення суду будуть оскаржувати.

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«Обвинувачення не надавало жодних нових доказів, на підставі чого потрібно було додатково затримувати і тримати Романа під вартою. Судом не було взято до уваги те, що його мати втратила зір, а дружина отримала інвалідність. У нього на утриманні троє дітей», – розповів адвокат Сергій Лисенко.

Таким чином під вартою Червінський перебуватиме щонайменше до 21 липня.

Раніше судді Київського апеляційного суду проігнорували клопотання про взяття на поруки розвідника Романа Червінського.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов'язків командира однієї з частин Сил спеціальних операцій Романа Червінського. Він фігурант у справі про невдалу спробу викрадення російського літака, яка призвела до обстрілу українського аеродрому на Кіровоградщині. Раніше військовому оголосили підозру в перевищенні службових повноважень 21 квітня. За це загрожує до 12 років ув'язнення.