Трагедія в школі Уганди: загинула 41 людина

Серед жертв – учні, один охоронець і двоє членів місцевої громади

Щонайменше 41 людина загинула внаслідок нічного нападу повстанців на школу в Уганді на сході Африки біля кордону з Демократичною Республікою Конго. Про це повідомляє Associated Press.

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Як зазначається, щонайменше шестеро людей були викрадені повстанцями. Рейд стався близько 23:30, у ньому брали участь близько п'яти нападників.

Влада Уганди знайшла тіла 41 людини, в тому числі 38 учнів, які були спалені, застрелені або зарубані після нападу повстанців на середню школу поблизу кордону з Демократичною Республікою Конго, повідомив в суботу місцевий мер.

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За даними угандійських військових, щонайменше шестеро людей були викрадені повстанцями, які втекли через кордон до Демократичної Республіки Конго після рейду в п'ятницю ввечері.

Серед жертв – учні, один охоронець і двоє членів місцевої громади, які були вбиті біля школи, повідомив мер Мпондве-Лубіріха Селевест Мапозе.

Мапозе сказав, що деякі студенти отримали смертельні опіки, коли повстанці підпалили гуртожиток, а інші були застрелені або зарубані мачете.

За словами угандійських військових, у рейді, який стався близько 23:30, брали участь близько п'яти нападників. Солдати з сусідньої бригади, які відреагували на напад, побачили, що школа горить, «а на території лежать мертві тіла учнів», повідомив військовий речник бригади бригадний генерал Фелікс Кулаїг'є.

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У його заяві йдеться про 47 тіл, ще вісім людей отримали поранення і перебувають на лікуванні в місцевій лікарні.

Повідомляється, що угандійські війська «переслідують злочинців, щоб врятувати викрадених студентів», яких змусили нести награбовану їжу до конголезького національного парку Вірунга.

Угандійська влада заявила, що напад на середню школу Лхубіріха в прикордонному місті Мпондве здійснило екстремістське угруповання «Альянс демократичних сил», яке роками здійснює напади зі своїх баз у нестабільному східному Конго. Школа, що перебуває у приватній власності, розташована в угандійському районі Касесе, приблизно за 2 км від конголезького кордону.

Офіційний представник президента Уганди в Касесе Джо Валусімбі повідомив, що деякі жертви «були спалені до невпізнання».

«Альянс демократичних сил» звинувачують у численних нападах на цивільне населення у віддалених частинах східного Конго, що сталися протягом останніх років. При цьому група рідко бере на себе відповідальність за напади.

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Нагадаємо, Росія працює над посиленням свого впливу на бідні країни Африки, щоб фактично відкрити там «другий фронт» для протиставлення Заходу.