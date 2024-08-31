Чехія оголосила в розшук активіста, який закликав зривати прапори України

Активіст заявив, що не буде виконувати рішення чеських судів, оскільки не вважає їх законними

У Чехії суд призначив пів року в’язниці 68-річному активісту Ярославу Попелці, який закликав зривати українські прапори з громадських будівель. На суд він не з’явився і зараз його розшукує поліція. Про це повідомляє видання iDNES.

У 2023 році суди призначили Попелку чотири місяці позбавлення волі умовно з випробувальним терміном у півтора року за повідомлення, що можуть спричинити паніку. Крім того, йому заборонили протягом наступних півтора року перебувати у Празі.

Він порушив заборону суду, і в червні цього року активісту призначили два місяці позбавлення волі реально. Проте до в’язниці Попелка не потрапив, оскільки його не знайшли за місцем проживання. Поліція оголосила чоловіка у розшук.

На останньому засіданні, 29 серпня, на прохання прокурорки суддя змінив випробувальний термін на шість місяців в’язниці. Утім, у залі суду Попелка не з’явився.

Раніше через ЗМІ активіст заявляв, що не буде виконувати рішення чеських судів, оскільки не вважає їх законними.

Ярослав Попелка неодноразово виступав проти українських прапорів на громадських будівлях. Зокрема, на антиурядовій демонстрації у березні 2023 року Попелка закликав присутніх зірвати український прапор з Національного музею, що врешті закінчилося сутичкою з поліцією.

Він також написав деяким інституціям, що якщо вони не знімуть прапор, то можуть стати об’єктом насильства, включно з використанням коктейлів Молотова.

Нагадаємо, празька прокуратура звинуватила заснований Володимиром Гергелем Фонд Help Ukraine у ​​розкраданні субсидій, що призначалися на реалізацію програм з інтеграції українських біженців.