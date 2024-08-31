Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чехія оголосила в розшук активіста, який закликав зривати прапори України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Чехія оголосила в розшук активіста, який закликав зривати прапори України
Ярослав Попелка неодноразово виступав проти українських прапорів на громадських будівлях
фото з відкритих джерел

Активіст заявив, що не буде виконувати рішення чеських судів, оскільки не вважає їх законними

У Чехії суд призначив пів року в’язниці 68-річному активісту Ярославу Попелці, який закликав зривати українські прапори з громадських будівель. На суд він не з’явився і зараз його розшукує поліція. Про це повідомляє видання iDNES.

У 2023 році суди призначили Попелку чотири місяці позбавлення волі умовно з випробувальним терміном у півтора року за повідомлення, що можуть спричинити паніку. Крім того, йому заборонили протягом наступних півтора року перебувати у Празі.

Він порушив заборону суду, і в червні цього року активісту призначили два місяці позбавлення волі реально. Проте до в’язниці Попелка не потрапив, оскільки його не знайшли за місцем проживання. Поліція оголосила чоловіка у розшук.

На останньому засіданні, 29 серпня, на прохання прокурорки суддя змінив випробувальний термін на шість місяців в’язниці. Утім, у залі суду Попелка не з’явився. 

Раніше через ЗМІ активіст заявляв, що не буде виконувати рішення чеських судів, оскільки не вважає їх законними.

Ярослав Попелка неодноразово виступав проти українських прапорів на громадських будівлях. Зокрема, на антиурядовій демонстрації у березні 2023 року Попелка закликав присутніх зірвати український прапор з Національного музею, що врешті закінчилося сутичкою з поліцією. 

Він також написав деяким інституціям, що якщо вони не знімуть прапор, то можуть стати об’єктом насильства, включно з використанням коктейлів Молотова.

Нагадаємо, празька прокуратура звинуватила заснований Володимиром Гергелем Фонд Help Ukraine у ​​розкраданні субсидій, що призначалися на реалізацію програм з інтеграції українських біженців.

Читайте також:

Теги: Чехія прапор прокурор розшук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чехія допомагає Україні здобути такі потрібні на фронті снаряди
Чехія вимушена стримувати свої амбіції щодо постачання снарядів Україні –  NZZ
6 серпня, 16:08
Війська наступального угруповування продовжують ведення боїв на Курщині
Просування ЗСУ на Курщині, новий скандал в «Охматдиті». Головне за 16 серпня
16 серпня, 21:00
Офс Генпрокурора не називає прізвища підозрюваного, однак нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що йдеться про Артема Дмитрука
Нардепу повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового
25 серпня, 17:36
Нардеп Дмитрук є іподияконом – найстаршим церковнослужителем – УПЦ МП
«Мою сім'ю намагалися викрасти»: Нардеп Дмитрук, що втік з України, подав голос
26 серпня, 12:50
Журналісти дізналася, що Telegram та його засновник робив із судовими вимогами влади
Telegram ігнорував судові повістки та ордери кілька років – WSJ
29 серпня, 09:59
Генпрокурор зауважив, що слідчі вживатимуть усіх заходів задля повернення Дмитрука в рамках закону, якщо він не зробить цього добровільно
«Депутате, поверніться, і прийдіть до слідчого»: Генпрокурор звернувся до Дмитрука
27 серпня, 13:18
28 серпня Дурова було звільнено з-під варти в середу за рішенням французького суду під заставу у розмірі 5 мільйонів євро
Французький суд вилучив у Павла Дурова всі паспорти
29 серпня, 20:33
Прокурор вимагає засудження дівчини за образу президента
У Туреччині 16-річній дівчинці загрожує суд за нібито образу Ердогана
Сьогодні, 03:19
До суду скеровано обвинувальний акт стосовно посадовців ДСНС у справі щодо катастрофи гелікоптера в Броварах
Катастрофа у Броварах: обвинувачення щодо посадовців ДСНС скеровано до суду
Вчора, 00:43

Соціум

Данія стала європейським Лас-Вегасом для швидких одружень – Bloomberg
Данія стала європейським Лас-Вегасом для швидких одружень – Bloomberg
Чехія оголосила в розшук активіста, який закликав зривати прапори України
Чехія оголосила в розшук активіста, який закликав зривати прапори України
У Туреччині 16-річній дівчинці загрожує суд за нібито образу Ердогана
У Туреччині 16-річній дівчинці загрожує суд за нібито образу Ердогана
Екскомандувач Повітряних сил прокоментував своє звільнення цитатою Залужного
Екскомандувач Повітряних сил прокоментував своє звільнення цитатою Залужного
В «уральській Швейцарії» селяни ігнорують вибори губернатора через відсутність дороги
В «уральській Швейцарії» селяни ігнорують вибори губернатора через відсутність дороги
Дуров заявив, що більшість програмістів в Telegram є українцями
Дуров заявив, що більшість програмістів в Telegram є українцями

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
22K
Суд відправив до в’язниці ухилянта і конфіскував у нього майно
18K
Інститут вивчення війни оцінив наслідки втрати Україною першого винищувача F-16
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
15K
У ЄС зміняться правила щодо ручної поклажі у літаках: пояснення Єврокомісії
14K
Прогноз магнітних бур на 30 серпня – 1 вересня: якою буде сонячна активність

Новини

Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
Вчора, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
29 серпня, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
28 серпня, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
28 серпня, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
28 серпня, 06:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua