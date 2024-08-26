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«Мою сім'ю намагалися викрасти»: Нардеп Дмитрук, що втік з України, подав голос

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Мою сім'ю намагалися викрасти»: Нардеп Дмитрук, що втік з України, подав голос
Нардеп Дмитрук є іподияконом – найстаршим церковнослужителем – УПЦ МП
фото: Telegram / Артем Дмитрук

Прихильник Московської церкви Дмитрук запевнив, що нібито знає, хто стежив за його родиною і згодом розповість про це

У понеділок, 26 серпня, народний депутат Артем Дмитрук, який незаконно покинув територію України, заявив, що за його родиною стежили та намагалися викрасти з готелю у Європі. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

«Мою сім'ю намагалися викрасти! Мою матір, дружину і двох маленьких дітей вчора намагалися вкрасти з готелю в Європі. Після першої невдалої спроби та вжитих нами заходів вони повторили спробу вже в аеропорту», – заявив нардеп.

Однак, за його словами, очевидці викликали охоронну фірму, яка запобігла їхньому викраденню.

«Було написано заяву в правоохоронні органи, після чого місцева поліція одразу провела розслідування на місці щодо зазначених нами осіб. Усіх їх, їхні автомобілі було встановлено», – додав Дмитрук.

Нардеп зауважив, що правоохоронці також встановили факти стеження за його сім'єю в готелі, дорогою в аеропорт і в самому аеропорту. Він підсумував, що йому нібито «відомо, хто це робив, і які цілі переслідував».

Нагадаємо, вчора, 25 серпня, генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві.

Напередодні ЗМІ написали, що Дмитрук утік з України. Згодом через втечу депутата Дмитрука за кордон розпочато кримінальне провадження.

Раніше народний депутат Артем Дмитрук, який пройшов у парламент від «Слуги народу», а нині є позафракційним, став іподияконом – найстаршим церковнослужителем – УПЦ МП. 

До слова, у лютому 2024 року Дмитрук вніс заставу за монаха Києво-Печерської Лаври ієродиякона УПЦ МП Павла Музичука, затриманого Службою безпеки України за підозрою у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України. Також стало відомо, що Дмитрук співпрацює зі священником УПЦ МП, який підозрюється у держзраді 

Раніше «Главком» повідомляв, що до ключових лобістів УПЦ МП у Верховній Раді належать заступник голови фракції «Слуга народу» Артем Культенко, а також члени «групи Разумкова» та «групи Павлюка». У цьому таборі також є депутати, що з різних причин «не хочуть лізти в справи церковні».

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Теги: депутат парламент кордон поліція Telegram розслідування скандал аеропорт прокурор Артем Дмитрук

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