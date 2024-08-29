Французький суд вилучив у Павла Дурова всі паспорти

28 серпня Дурова було звільнено з-під варти в середу за рішенням французького суду під заставу у розмірі 5 мільйонів євро

Павло Дуров не має змоги залишити Францію повітряним, морським чи наземним шляхом

Суд у Парижі вилучив на період слідства усі паспорти у засновника Telegram Павла Дурова, повідомила ТАСС адвокат, член колегії адвокатів Парижа та Ніцци Ірина Сидорова. Про це повідомляє The Moscow Times.

«Всі паспорти, які були за нього, вилучені на час слідчих дій. Тобто він не має змоги залишити Францію повітряним, морським чи наземним шляхом», – сказала вона. За словами Сидорової, під час спроби залишити Францію Дурова оголосять у розшук.

Прокуратура Франції підтвердила цю інформацію, зазначивши, що «заборона на виїзд із країни супроводжується вилученням усіх його паспортів. Судовий наглядовий супровід було призначено суддею, тому браслет не застосовується».

Нагадаємо, Дурова було звільнено з-під варти в середу за рішенням французького суду під заставу у розмірі 5 мільйонів євро.

Дуров є підозрюваним у співучасті в управлінні онлайн-платформою, яка дозволяє користувачам здійснювати незаконні угоди, розміщувати зображення сексуального насильства над дітьми та торгувати наркотиками. Звинувачення також стосуються відмивання грошей та відмови співпрацювати із судовими органами.

До слова, об'єднаний дослідницький центр Євросоюзу розпочав технічне розслідування про можливе порушення Telegram закону ЄС про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA). Йдеться про надання точних даних про кількість користувачів. Месенджер повинен був у серпні передати актуальні цифри, але не зробив цього, повідомивши лише, що платформа «значно менша, ніж 45 млн активних користувачів на місяць у ЄС».