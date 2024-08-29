Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Французький суд вилучив у Павла Дурова всі паспорти

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Французький суд вилучив у Павла Дурова всі паспорти
28 серпня Дурова було звільнено з-під варти в середу за рішенням французького суду під заставу у розмірі 5 мільйонів євро
фото з відкритих джерел

Павло Дуров не має змоги залишити Францію повітряним, морським чи наземним шляхом

Суд у Парижі вилучив на період слідства усі паспорти у засновника Telegram Павла Дурова, повідомила ТАСС адвокат, член колегії адвокатів Парижа та Ніцци Ірина Сидорова. Про це повідомляє The Moscow Times.

«Всі паспорти, які були за нього, вилучені на час слідчих дій. Тобто він не має змоги залишити Францію повітряним, морським чи наземним шляхом», – сказала вона. За словами Сидорової, під час спроби залишити Францію Дурова оголосять у розшук.

Прокуратура Франції підтвердила цю інформацію, зазначивши, що «заборона на виїзд із країни супроводжується вилученням усіх його паспортів. Судовий наглядовий супровід було призначено суддею, тому браслет не застосовується».

Нагадаємо, Дурова було звільнено з-під варти в середу за рішенням французького суду під заставу у розмірі 5 мільйонів євро.

Дуров є підозрюваним у співучасті в управлінні онлайн-платформою, яка дозволяє користувачам здійснювати незаконні угоди, розміщувати зображення сексуального насильства над дітьми та торгувати наркотиками. Звинувачення також стосуються відмивання грошей та відмови співпрацювати із судовими органами.

До слова, об'єднаний дослідницький центр Євросоюзу розпочав технічне розслідування про можливе порушення Telegram закону ЄС про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA). Йдеться про надання точних даних про кількість користувачів. Месенджер повинен був у серпні передати актуальні цифри, але не зробив цього, повідомивши лише, що платформа «значно менша, ніж 45 млн активних користувачів на місяць у ЄС».

Читайте також:

Теги: адвокат Telegram розшук Павло Дуров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Французькі спецслужби затримали Павла Дурова у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже
Арешт Дурова. Чому це було неминуче
25 серпня, 15:51
Українські дрони регулярно атакують Росію
СБУ атакувала нафтобазу у РФ, «Укренерго» потішило новиною. Головне за 30 липня
30 липня, 21:00
У соцмережі з'явилися ролики із камер відеоспостережень
У Росії пролунали вибухи біля Курської АЕС
7 серпня, 02:17
Військові взяли у полон окупантів, які у 2022 році знищували Харківщину
ЗСУ показали полонених окупанів, яких взяли в полон декілька годин тому
12 серпня, 03:14
Близько пів на четверту ночі з'явилися повідомлення про вибухи в районі села Ракитне
У Бєлгородській області РФ сильна пожежа після обстрілу
25 серпня, 04:11
Французькі спецслужби затримали Павла Дурова 24 серпня ввечері
Російське посольство у Франції запросило доступ до Дурова
25 серпня, 14:56
КМДА: Станції метро «Арсенальна» та «Хрещатик» працюють лише в режимі укриття
Світло, вода, робота метро. Що відбувається в Києві станом на ранок
26 серпня, 09:05
Dнутрішня служба даних і науки ЄС проводить розслідування, щоб визначити кількість користувачів Telegram в ЄС
Євросоюз веде розслідування щодо Telegram
Сьогодні, 01:47
Правоохоронці припускають, що таких інцидентів може бути значно більше, адже не всі потерпілі звернулися в поліцію
У Нідерландах збільшилась кількість інцидентів за участю фейкових поліцейських
Сьогодні, 09:02

Соціум

Французький суд вилучив у Павла Дурова всі паспорти
Французький суд вилучив у Павла Дурова всі паспорти
Сина заступника Шойгу запідозрили у масовому продажу військової форми
Сина заступника Шойгу запідозрили у масовому продажу військової форми
Засновник фірми побутових товарів Leifheit виявився офіцером СС
Засновник фірми побутових товарів Leifheit виявився офіцером СС
У Литві відкрилася виставка «Вишиванки, народжені війною» (фото)
У Литві відкрилася виставка «Вишиванки, народжені війною» (фото)
Російська авіація розбомбила дитячу льодову арену на Курщині (фото)
Російська авіація розбомбила дитячу льодову арену на Курщині (фото)
У хостелі під Варшавою вбито українця
У хостелі під Варшавою вбито українця

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
43K
Німці активно емігрують: які дві країни обирають найчастіше
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8425
Початок нового навчального року: Зеленський зробив заяву
7161
Економічна криза в Китаї змушує людей протестувати – Bloomberg
7029
«Це неминуче»: експерт пояснив, чому Австрію чекає шестиденний робочий тиждень

Новини

Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
Вчора, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
Вчора, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Вчора, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
27 серпня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua