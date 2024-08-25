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Нардепу повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Нардепу повідомлено про підозру через напади на правоохоронця та військового
Офс Генпрокурора не називає прізвища підозрюваного, однак нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що йдеться про Артема Дмитрука
фото з відкритих джерел

Підозрюваного викликають до Державного бюро розслідувань для проведення слідчих та процесуальних дій

Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. Про це інформує Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи в Одесі, діючи групою осіб, здійснив напад на співробітника правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти його зброю. Дії підозрюваного кваліфіковано:

  • за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 КК України – умисне заподіяння групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків;
  • за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 КК України – закінчений замах на викрадення вогнепальної зброї групою осіб.

Крім того, в інший період часу підозрюваний, перебуваючи в Києві, під час суперечки з військовим кілька разів вдарив його, бив у тім числі й по голові. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій нардепа потерпілому спричинено тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Дії підозрюваного кваліфіковано:

  • за ч. 1 ст. 122 КК України – умисне заподіяння середньої тяжкості тілесного ушкодження;
  • за ч. 1 ст. 296 КК України – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

Також Офіс Генпрокурора повідомив, що підозрюваного викликають до Державного бюро розслідувань для проведення слідчих та процесуальних дій. Зявитися туди він має на 10:00 29 та 30 серпня.

Офс Генпрокурора не називає прізвища підозрюваного, однак народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що йдеться про Артема Дмитрука, який в Україні захищав церкву Московського патріархату.

Напередодні ЗМІ написали, що Дмитрук утік з України

Раніше народний депутат Артем Дмитрук, який пройшов у парламент від «Слуги народу», а нині є позафракційним, став іподияконом – найстаршим церковнослужителем – УПЦ МП. 

До слова, у лютому 2024 року Дмитрук вніс заставу за монаха Києво-Печерської Лаври ієродиякона УПЦ МП Павла Музичука, затриманого Службою безпеки України за підозрою у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України. Також стало відомо, що Дмитрук співпрацює зі священником УПЦ МП, який підозрюється у держзраді 

Раніше «Главком» повідомляв, що до ключових лобістів УПЦ МП у Верховній Раді належать заступник голови фракції «Слуга народу» Артем Культенко, а також члени «групи Разумкова» та «групи Павлюка». У цьому таборі також є депутати, що з різних причин «не хочуть лізти в справи церковні».

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Теги: депутат Олексій Гончаренко прокурор напад викрадення скандал парламент Артем Дмитрук

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