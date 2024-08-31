У Туреччині 16-річній дівчинці загрожує суд за нібито образу Ердогана

Дівчину звинуватили в нецензурній лайці на адресу кортежу Ердогана

16-річній дівчині у Стамбулі висунули звинувачення через нібито образу президента Реджепа Таїпа Ердогана, а прокурор вимагає її судити. Про це пише портал Turkish Minute.

Дівчину взяли під варту 12 травня після того, як президентська охорона звинуватила її в нецензурній лайці на адресу кортежу Ердогана, яку вона нібито дозволила собі, коли проходила повз.

Після затримання дівчина пояснила, що просто відреагувала з переляку, коли авто проїхало повз неї на великій швидкості. Вона також запевнила, що не знала, що авто належало до кортежу Ердогана, і заперечила намір ображати його чи іншого посадовця.

Після її затримання Перший кримінальний мировий суд Стамбула звільнив дівчину під судовий нагляд, вимагаючи від неї раз на тиждень відмічатися у поліції та не залишати місто.

18 серпня, прокурор подав обвинувальний акт, вимагаючи засудження дівчини за образу президента.

Минулого року 972 неповнолітніх були звинувачені за статтями кримінального кодексу Туреччини, пов’язаними з образою президента та інших посадових осіб.

З 2005 року в Кримінальному кодексі Туреччини є дві статті, які забороняють образу «турецької нації» та турецьких посадовців. Правозахисники вважають, що влада використовує їх для обмеження свободи вираження поглядів.

Нагадаємо, у 2022 році турецький суд заарештував відому журналістку Седеф Кабас за звинуваченням в образі президента Таїпа Ердогана. Закон про образу президента передбачає ув'язнення терміном від одного до чотирьох років.

Передбачувана образа була виражена у формі приказки, яку Кабас висловила як на опозиційному телеканалі, так і у своєму акаунті в Twitter, викликавши засудження з боку державних чиновників. Кабас згадала приказку про худобу в палаці, коли говорила про політику Ердогана.