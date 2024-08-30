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Катастрофа у Броварах: обвинувачення щодо посадовців ДСНС скеровано до суду

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Катастрофа у Броварах: обвинувачення щодо посадовців ДСНС скеровано до суду
До суду скеровано обвинувальний акт стосовно посадовців ДСНС у справі щодо катастрофи гелікоптера в Броварах
фото з відкритих джерел

Розслідування встановило, що обвинувачені порушили правила безпеки польоту гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво МВС

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно п'ятьох посадовців Державної служби з надзвичайних ситуацій у справі щодо катастрофи гелікоптера в Броварах у січні 2023 року, де загинуло керівництво МВС. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Спільне розслідування авіакатастрофи, яке проводили Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України, завершилося в листопаді 2023 року. Дотепер тривало ознайомлення з матеріалами справи підозрюваних, їхніх захисників та потерпілих.

У серпні 2023 року підозри отримали:

  • начальник Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;
  • в.о. командир спеціального авіаційного загону;
  • заступник командира з льотної підготовки;
  • командир авіаційної ескадрильї;
  • начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені порушили правила безпеки польоту гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України.

У січні 2023 року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей. Посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

Через складні погодні умови вертоліт виконував політ на гранично низькій висоті. Командир екіпажу побачив перешкоду та, здійснюючи маневр, втратив орієнтування і допустив зіткнення із землею.

Чотирьом посадовцям Управління авіації та авіаційного пошуку ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби ДСНС інкримінують порушення правил безпеки польотів повітряного транспорту, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 276 КК України). Покарання за цією статтею передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону – службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає ув'язнення терміном від двох до п'яти років.

Нагадаємо, вранці 18 січня 2023 року у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ, серед загиблих – міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін

При падінні гелікоптер пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані автівки. Внаслідок авіакатастрофи загалом загинуло 14 людей та 31 отримала тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Крім високопосадовців МВС, тоді загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які прийшли у садочок. Серед травмованих – 13 дітей. 

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Теги: політ Денис Монастирський Євген Єнін гелікоптер розслідування надзвичайні ситуації вертоліт слідство прокурор Бровари

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