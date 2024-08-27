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Хто може закінчити війну в Україні? Президент Чехії назвав сценарій

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Хто може закінчити війну в Україні? Президент Чехії назвав сценарій
Петро Павло відповів на запитання громадян Чехії у соцмережах
фото: wikipedia.org

За словами президента Чехії, Росія має зрозуміти, що, продовжуючи війну, вона не досягне своєї мети

Закінчити війну в Україні може лише Володимир Путін, який і розпочав військове протистояння. Про це заявив президент Чехії Петр Павел у соцмережах у прямому ефірі програми «Запитай президента». Про це пише ParlamentniListy.cz

«Кінець війни у руках Путіна. Він почав війну і може закінчити її в будь-який день. Росія має зрозуміти, що, продовжуючи війну, вона не досягне своєї мети», – заявив Петр Павел.

Однак російсько-українська війна може затягнутися ще на багато років.

«У наших інтересах, щоб Росія не досягла успіху в Україні», – додав президент Чехії. За його словами, «в Україні щодня гинуть люди, кінець того, що відбувається, передбачити неможливо». 

Громадяни Чехії також висловили занепокоєння повторним запровадженням обов'язкової військової служби у Чехії. Президент відповів, що когось ця ідея лякає, а хтось вважає її необхідною. Але зараз це не той шлях, яким, за його словами, хотіла б йти Чехія.

«Жодного плану до відновлення обов'язкової військової служби в нашій країні не готується», – запевнив співгромадян президент.

Однак він зазначив, що якщо ситуація з безпекою погіршиться, професійної армії може бути недостатньо.

«Ситуація з безпекою у світі показує, що лише професійною армією, яка у принципі невелика, ми не можемо зробити достатньо для забезпечення безпеки», – сказав Павел.

Нагадаємо, чеський президент Петр Павел вважає, що вступ України до Північноатлантичного Альянсу не повинен залежати від відновлення повного контролю над всією її територією.

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Теги: росія війна Чехія Україна президент конфлікт Петр Павел

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