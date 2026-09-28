Сили оборони уразили у Брянській області «Панцирь-С2»

Генштаб: Робота по ключових військових цілях російського агресора триває

27 вересня та у ніч на 28 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російської армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

У районі населеного пункту Сельцо Брянської області РФ уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С2».

Також у Виноградівці Запорізької області уражено пункт управління БпЛА та тимчасовий пункт дислокації підрозділу БпЛА противника.

У Донецьку уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА. Системне ураження таких об’єктів спрямоване на зниження інтенсивності застосування російською армією ударних безпілотників та максимальне послаблення її спроможностей завдавати ними ударів по території України.

Крім того, на Донеччині, у Маріуполі уражено ремонтний підрозділ, у Макіївці та Устинівці – склади боєприпасів, а в Нікольському – склад матеріально-технічних засобів російських окупантів.

«Робота по ключових військових цілях російського агресора триває», – наголосив Генштаб.

До слова, Україна протягом тижня уразила шість російських нафтопереробних заводів, розташованих на відстані від 200 до 1600 км від лінії фронту. Серед цілей були підприємства у Москві, Пермі, Новошахтинську та Краснодарському краї.