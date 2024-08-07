Головна Думки вголос Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
search button user button menu button
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Урядова організація

Telegram – проблема не тільки України, а й усього світу

Гібридна війна
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
В іноземному сегменті Telegram знайдено майже 800 проросійських каналів на 30 мовах
ілюстративне фото: Depositphotos

За час повномасштабної війни кількість переглядів прокремлівських telegram-каналів італійською зросла удвічі, іспанською та португальською – у сім разів

Днями голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зазначив, що Telegram – це проблема, яка дорого всім обійдеться: «Коли у тебе 80% населення користується немодерованою соцмережею, причому принципово немодерованою, керівництво якої не вступає в комунікацію з твоєю державою, де достатньо доказів, що платформа залишається афілійованою з РФ, під впливом російських спецслужб, – це велика помилка, яка дорого коштуватиме».

Насправді, ця проблема стає системною не тільки для України. Незважаючи на те, що ЄС і США заборонили транслювати і тиражувати контент Sputnik і RT за «систематичну маніпуляцію інформацією та дезінформацію», а YouTube, TikTok, Facebook і Instagram заблокували їх аккаунти, як з'ясувала «Нова газета. Європа», прокремлівські ресурси знайшли лазівки, щоб збільшити аудиторію за кордоном за весь цей час у 2,3 (!) раза.

В іноземному сегменті Telegram знайдено майже 800 проросійських каналів на 30 мовах. Сумарно їх читають 15,7 млн ​​користувачів. Щодня пости цих ресурсів переглядають у середньому 100 млн разів. Серед 100 найцитованіших ресурсів цих каналів виявлено 12 «воєнкорів», політиків та медіа з Росії: «Рыбарь», Руслан Осташко та Сергій Мардан, Олександр Коц та Юрій Котенок, а також «Спутник», ТАСС, «РИА Новости» та інші.

Після лютого 2022-го вони почали активніше шукати іноземну аудиторію у Telegram. У 2023 році іспано- та франкомовні канали заводить ТАСС. Проєкт «Рыбарь» (на мільйон підписників) створює англомовну версію. У російських пропагандистів з'являються мережі каналів новин іноземними мовами. Часто вони однаково називаються (наприклад, infodefitaly та infodefpoland). Виявлено, щонайменше, шість таких мереж.

Російську пропаганду активно цитують зарубіжні канали новин – це майже половина від 800. Серед них є як англомовні, наприклад, Intel Slava Z на півмільйона підписників або Slavyangrad на 100 тисяч, так і національними мовами: Übersicht Ukraine німецькою або Oroszok Az Igazság Oldalán угорською. Ще одна група – іноземні блогери. Третина з них з'явилась у Telegram після 24 лютого 2022 року. Нині їх вже майже 100 каналів із 25 країн.

Наративи пропаганди Кремлю допомагають поширювати Telegram-канали з теоріями змов. Таких знайдено понад 120. Це ковід-дисиденти (наприклад, французький блогер Сільвано Тротта), послідовники ультраправого руху QAnon: американський Midnight Rider Channel і німецький Mäckle macht gute Laune. Багато з них, наприклад, D.U.M.B.S and Underground War на 127 тисяч підписників вірять в «український неонацизм» і називають Путіна «героєм».

На півдні Західної Європи проросійський Telegram зростає найактивніше: за понад два роки повномасштабної війни кількість переглядів прокремлівських каналів італійською зросла майже  удвічі, іспанською та португальською – усемеро. Найпопулярніші – місцевий RT та канал фоторепортера із Донбасу Джорджіо Б'янкі, а також італійських ковід-дисидентыв: наприклад, праворадикальний блогер Росселла Фіданца.

У 2020 році в Telegram реєструється французький канал новин International Reporters. До початку повномасштабної війни його аудиторія не перевищувала тисячі підписників. Зараз вже 50 тисяч користувачів. Він один із найпопулярніших прокремлівських каналів у Франції. У ньому можна знайти пости про «приречені на катастрофу» Олімпіаду в Парижі та економічні успіхи Росії. Зараз у французькому Telegram щонайменше 27 прокремлівських каналів, серед яких франкомовна версія блогу екс-співробітника СБУ Василя Прозорова, блог дипломатки Катерини Копилової та провоєнний канал Chroniques des conflits mondiaux («Хроніки світових конфліктів»).

З усіх країн ЄС найбільше проросійських каналів у Німеччині: майже 125. Найпопулярніший блог Аліни Ліпп має 187 тис. підписників. Але більшість каналів – це послідовники ультраправого руху QAnon. Серед них ковід-дисидентка Беате Банер, а також канали новин Mäckle macht gute Laune, Freie Medien, LION Media та інші.

У США пропаганду Кремля транслюють десятки каналів-послідовників все того ж руху QAnon. Найбільший – Midnight Rider Channel. Вони готуються до ядерної війни, виступають проти абортів та підтримують Путіна. Свої американські канали має і офіційна пропаганда: «РИА Новости» – російською мовою, і Russian American Daily – англійською. До початку вторгнення в соцмережу зайшли проросійські блогери, наприклад, Russell Texas Bentley, який пише про «Донбас, Росію та операцію Z», і афілійований з RT Скотт Ріттер.

Дослідник російського впливу в Європі, професор Центральноєвропейського університету Антон Шеховцов пояснює: «Тактика російської пропаганди полягає в тому, щоб заповнювати своїми наративами весь інформаційний простір, використовувати будь-які можливі майданчики. Кінцева мета таких каналів полягає не стільки в тому, щоб безпосередньо впливати на людей, скільки в тому, щоб наративи, які ними поширюються, потрапили в мейнстрімні медіа, і відповідно – вийшли на легітимний рівень».

Читайте також:
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: пропаганда гібридна війна Україна Telegram YouTube Микита Потураєв TikTok блогер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що ми знаємо про російську ракету «Іскандер-1000»?
Ракетна гра Кремля: чи варто серйозно сприймати «Іскандер-1000»?
31 липня, 16:50
Борис Джонсон опублікував статтю з ідеями завершення війни для Трампа
План Джонсона для Трампа. Чи зможе він зупинити війну?
21 липня, 09:48
Артилерійські установки «Богдан», які мають бути передані українським військовим «протягом найближчих місяців»
Данія виділила кошти на виробництво САУ «Богдан»
11 липня, 12:28
В Україні масштабна повітряна тривога лунала понад 20 хвилин
В Україні масштабна повітряна тривога лунала понад 20 хвилин
11 липня, 23:16
Нове командування, яке створюється у Вісбадені, Німеччина, підтримуватиме Україну в питаннях тренування, оснащення, логістики, а також координації відповідних фінансових зобов’язань
США назвали завдання представника НАТО в Україні
11 липня, 08:35
Найважча ситуація з температурою повітря, окрім України, спостерігається у Румунії та Болгарії
Нещадна спека. Україна опинилася в центрі температурної аномалії
13 липня, 09:39
Російські ЗМІ готують громадськість до тривалої війни – ISW
Російські ЗМІ готують громадськість до тривалої війни – ISW
18 липня, 05:55
Верещинська розповіла, що зустрічі спеціальної робочої групи при Міністерстві енергетики щодо вирішення питання боргів перед інвесторами зупинились. 
Без виплати боргів інвесторам будівництво нових потужностей зеленої енергетики буде повільним – експерт
31 липня, 16:30
Валерій Залужний зустрівся із виконавчим віцепрезидентом технологічної компанії Palantir у Великій Британії та Європі Луїсом Мозлі (на фото зліва)
Штучний інтелект на полі бою: Залужний зустрівся з віцепрезидентом компанії Palantir
31 липня, 20:53

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Telegram – проблема не тільки України, а й усього світу
Telegram – проблема не тільки України, а й усього світу
Росіяни роблять з українських дітей своїх «воїнів»
Росіяни роблять з українських дітей своїх «воїнів»
Чому «томагавки» з США повертаються у Німеччину
Чому «томагавки» з США повертаються у Німеччину
Угорський прем’єр уникає відповідей на головні питання
Угорський прем’єр уникає відповідей на головні питання
Хто такі «джони дугани» і як ними керує Москва
Хто такі «джони дугани» і як ними керує Москва
Чи приносить результати кремлівський ядерний шантаж
Чи приносить результати кремлівський ядерний шантаж

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Плавчиня Горбенко пропустила фінал Олімпіади, бо пішла вечеряти
61K
Нардепи просять СБУ з’ясувати, хто у владі «кришує» величезний російський монастир під Києвом
43K
«Наступ» на Курську область: з'явилися фото знищеної техніки окупантів
34K
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
33K
Ознаки держзради. СБУ розслідує будівництво грандіозного монастиря Російської церкви під Києвом
19K
Росія помстилася Молдові за вислання співробітника свого посольства

Новини

Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці на цей момент
Сьогодні, 16:21
Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua