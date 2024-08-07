Telegram – проблема не тільки України, а й усього світу

За час повномасштабної війни кількість переглядів прокремлівських telegram-каналів італійською зросла удвічі, іспанською та португальською – у сім разів

Днями голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зазначив, що Telegram – це проблема, яка дорого всім обійдеться: «Коли у тебе 80% населення користується немодерованою соцмережею, причому принципово немодерованою, керівництво якої не вступає в комунікацію з твоєю державою, де достатньо доказів, що платформа залишається афілійованою з РФ, під впливом російських спецслужб, – це велика помилка, яка дорого коштуватиме».

Насправді, ця проблема стає системною не тільки для України. Незважаючи на те, що ЄС і США заборонили транслювати і тиражувати контент Sputnik і RT за «систематичну маніпуляцію інформацією та дезінформацію», а YouTube, TikTok, Facebook і Instagram заблокували їх аккаунти, як з'ясувала «Нова газета. Європа», прокремлівські ресурси знайшли лазівки, щоб збільшити аудиторію за кордоном за весь цей час у 2,3 (!) раза.

В іноземному сегменті Telegram знайдено майже 800 проросійських каналів на 30 мовах. Сумарно їх читають 15,7 млн ​​користувачів. Щодня пости цих ресурсів переглядають у середньому 100 млн разів. Серед 100 найцитованіших ресурсів цих каналів виявлено 12 «воєнкорів», політиків та медіа з Росії: «Рыбарь», Руслан Осташко та Сергій Мардан, Олександр Коц та Юрій Котенок, а також «Спутник», ТАСС, «РИА Новости» та інші.

Після лютого 2022-го вони почали активніше шукати іноземну аудиторію у Telegram. У 2023 році іспано- та франкомовні канали заводить ТАСС. Проєкт «Рыбарь» (на мільйон підписників) створює англомовну версію. У російських пропагандистів з'являються мережі каналів новин іноземними мовами. Часто вони однаково називаються (наприклад, infodefitaly та infodefpoland). Виявлено, щонайменше, шість таких мереж.

Російську пропаганду активно цитують зарубіжні канали новин – це майже половина від 800. Серед них є як англомовні, наприклад, Intel Slava Z на півмільйона підписників або Slavyangrad на 100 тисяч, так і національними мовами: Übersicht Ukraine німецькою або Oroszok Az Igazság Oldalán угорською. Ще одна група – іноземні блогери. Третина з них з'явилась у Telegram після 24 лютого 2022 року. Нині їх вже майже 100 каналів із 25 країн.

Наративи пропаганди Кремлю допомагають поширювати Telegram-канали з теоріями змов. Таких знайдено понад 120. Це ковід-дисиденти (наприклад, французький блогер Сільвано Тротта), послідовники ультраправого руху QAnon: американський Midnight Rider Channel і німецький Mäckle macht gute Laune. Багато з них, наприклад, D.U.M.B.S and Underground War на 127 тисяч підписників вірять в «український неонацизм» і називають Путіна «героєм».

На півдні Західної Європи проросійський Telegram зростає найактивніше: за понад два роки повномасштабної війни кількість переглядів прокремлівських каналів італійською зросла майже удвічі, іспанською та португальською – усемеро. Найпопулярніші – місцевий RT та канал фоторепортера із Донбасу Джорджіо Б'янкі, а також італійських ковід-дисидентыв: наприклад, праворадикальний блогер Росселла Фіданца.

У 2020 році в Telegram реєструється французький канал новин International Reporters. До початку повномасштабної війни його аудиторія не перевищувала тисячі підписників. Зараз вже 50 тисяч користувачів. Він один із найпопулярніших прокремлівських каналів у Франції. У ньому можна знайти пости про «приречені на катастрофу» Олімпіаду в Парижі та економічні успіхи Росії. Зараз у французькому Telegram щонайменше 27 прокремлівських каналів, серед яких франкомовна версія блогу екс-співробітника СБУ Василя Прозорова, блог дипломатки Катерини Копилової та провоєнний канал Chroniques des conflits mondiaux («Хроніки світових конфліктів»).

З усіх країн ЄС найбільше проросійських каналів у Німеччині: майже 125. Найпопулярніший блог Аліни Ліпп має 187 тис. підписників. Але більшість каналів – це послідовники ультраправого руху QAnon. Серед них ковід-дисидентка Беате Банер, а також канали новин Mäckle macht gute Laune, Freie Medien, LION Media та інші.

У США пропаганду Кремля транслюють десятки каналів-послідовників все того ж руху QAnon. Найбільший – Midnight Rider Channel. Вони готуються до ядерної війни, виступають проти абортів та підтримують Путіна. Свої американські канали має і офіційна пропаганда: «РИА Новости» – російською мовою, і Russian American Daily – англійською. До початку вторгнення в соцмережу зайшли проросійські блогери, наприклад, Russell Texas Bentley, який пише про «Донбас, Росію та операцію Z», і афілійований з RT Скотт Ріттер.

Дослідник російського впливу в Європі, професор Центральноєвропейського університету Антон Шеховцов пояснює: «Тактика російської пропаганди полягає в тому, щоб заповнювати своїми наративами весь інформаційний простір, використовувати будь-які можливі майданчики. Кінцева мета таких каналів полягає не стільки в тому, щоб безпосередньо впливати на людей, скільки в тому, щоб наративи, які ними поширюються, потрапили в мейнстрімні медіа, і відповідно – вийшли на легітимний рівень».