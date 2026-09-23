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Зеленський обговорив із президентом Чилі повернення українських дітей, викрадених Росією

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Зеленський обговорив із президентом Чилі повернення українських дітей, викрадених Росією
Зеленський провів зустріч із президентом Чилі Хосе Антоніо Кастом
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський подякував президенту Чилі за підтримку та запросив приїхати до нашої країни з візитом

У Нью-Йорку відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом Чилі Хосе Антоніо Кастом. Про це пише «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Глава держави висловив вдячність чилійському лідеру за політичну підтримку на міжнародних майданчиках, зокрема в межах Генасамблеї ООН, а також за допомогу в зусиллях щодо повернення українських дітей, викрадених Росією.

Під час перемовин сторони детально обговорили напрями поглиблення двостороннього діалогу, особливу увагу приділивши питанням безпеки та розвитку дронових технологій. Також Володимир Зеленський подякував Хосе Антоніо Касту за готовність сприяти розширенню присутності України в регіоні Латинської Америки.

За підсумками зустрічі український президент запросив чилійського колегу відвідати Україну з офіційним візитом, зазначивши, що команди двох країн вже розпочали опрацювання всіх узгоджених питань.

Як відомо, Зеленський і Трамп зустрілися 22 вересня у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Перед переговорами серед ключових тем називали енергетичне перемир’я – припинення ударів України та Росії по енергетичних об’єктах. 

Під час зустрічі Трамп заявив, що Росія має обрати один із двох варіантів завершення війни, а також повідомив про готовність обговорити з Україною можливість виробництва систем Patriot. 

Трамп також сказав, що має хороші відносини із Зеленським і разом із ним шукає шлях до завершення війни. Зеленський зі свого боку заявив, що сподівається завершити війну до зими за допомогою США. 

Публічна частина зустрічі тривала близько семи хвилин, після чого переговори продовжилися у закритому форматі і тривали майже 40 хвилин.

Теги: росія Володимир Зеленський Чилі діти

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