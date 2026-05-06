Олександр Солонько Блогер

Війна за свідомість: Кремль відроджує медіа-імперію СРСР

Як Росія будує глобальну мережу впливу

Росіяни десятиліттями будують міжнародну мережу для інформаційної та когнітивної війни.

ISW опублікував дослідження інфраструктури когнітивної війни, яку веде Росія в масштабі практично всього світу. Мова йде про багаторічну побудову системи партнерств з медійниками в різних куточках світу, запуск і розвиток пропагандистських майданчиків різними мовами практично на всіх континентах. Десь це частина процесу «інтеграції» колись окупованих, а потім втрачених країн назад (як з Білоруссю), а десь - спроба впливати на громадську думку та зайняти звільнену США нішу.

«Співпраця» відбувається за кількома напрямками. Угоди з медіа про співпрацю та продаж контенту, створення інформаційних майданчиків, зокрема різними мовами у країнах та регіонах, навчальні програми.

Так, лише в 2025-2026 роках російські пропагандистські медіа структури:

  • підписали угоду про співпрацю з інформагентством Novinata (Болгарія);
  • запустили медіа проєкт Sputnik Pro для студентів та викладачів університету Тріполі в Лівії;
  • підписали угоду з розвитку співпраці з китайським Сіньхуа на 2026-2030 роки (в доповнення до угоди 2023 року);
  • підписали меморандум з Пакистанським виданням Pakistan Observer для «боротьби з дезінформацією»;
  • Кремль оголосив у лютому 2026 року, що Росія та Білорусь завершують створення спільних медіакомпаній у рамках указу від січня 2024 року, і заявив, що нові медіа «Союзної держави» почнуть працювати у 2026 році.

Російські інформаційні агентства та мовники свідомо намагаються підписати угоди про співпрацю з іноземними медіа. Новинні агентства та великі мовники виступають оптовими продавцями новинного та аудіовізуального контенту для менших місцевих видань.

Кремль розвиває мережу іноземних медіа, творців контенту та журналістів, створюючи партнерства, проводячи «просвітницьку діяльність» і сприяючи «правильній» медіаосвіті по всьому світу. Будується кадрова мережа, яка працює в іноземних ЗМІ. Цих людей навчали росіяни. Вони поширюють потрібні наративи в регіонах протягом років.

Кремль формує глобальну кадрову мережу журналістів, дружніх до Росії, щоб розширити вплив. RT запустила англомовну міжнародну онлайн-освітню програму RT Academy у 2024 році, орієнтовану на майбутніх журналістів в Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN) та африканських країнах.

Інвестиції Кремля в таку мережу, є ключем до стійкості російського інформаційного впливу, оскільки це створює спільноту, яка може існувати десятиліттями і залишається стійкою до негативної реакції проти будь-якого російського медіа чи структури. ISW раніше оцінювала, що інформаційні операції Кремля охоплюють десятиліття та мають глобальну географію, і Кремль, ймовірно, прагне використовувати такі спільноти для підтримки багатопоколінних наративів у різних регіонах.

Російський міжнародний «освітній» проєкт журналістики SputnikPro, за повідомленнями росіян, провів навчання для понад 12 700 учасників у всьому світі станом на 2025 рік. У 2025 році SputnikPro запустив нову московську програму стажування для іноземних радіожурналістів.

Путін намагається відновити та розширити совєцький медіаконгломерат, який мав присутність у понад 100 країнах і транслювався більш ніж 70 мовами під час Холодної війни. Кремль, зокрема, відновив глобальний вплив ТАСС у 2012 та 2013 роках, хоча ТАСС був вмираючим агентством, що залежало від державних субсидій з моменту падіння ссср. ТАСС повернулось до рівня найбільш цитованого російського джерела у світі до 2015 року, почало публікуватися онлайн російською та англійською мовами, а також відкривати нові офіси за кордоном до 2018 року. ТАСС стверджує, що має «партнерські відносини» з 200 медіа з 114 країн станом на 2026 рік.

Медіаконгломерат є ключовим інфраструктурним стовпом зусиль Росії у сфері когнітивної війни. Росія використовує когнітивну війну для формування західних рішень, збереження режиму Путіна та маскування власних слабкостей.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
