Міськрада Маріуполя показала, який вигляд має центр окупованого міста (відео)

Усі будівлі розбомблені

Законна міська рада тимчасово захопленого російськими військами Маріуполя показала, як виглядає центральна частина міста після понад року окупації. Відповідне відео, зняте з вікна автобусу, опублікувала пресслужба відомства в Telegram.

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«Від Театрального скверу до вулиці Торгової – цим шляхом маріупольці любили гуляти у вільному українському Маріуполі. Тут кожна будівля – частка міської історії. Майже з кожною повʼязані якісь важливі історичні чи культурні події. Сьогодні тут майже кожна будівля зруйнована. Палац культури «Молодіжний», редакція газети «Приазовський робочий», Маріупольський коледж мистецтв – не впізнати. Боляче та сумно бачити, що окупанти зробили з центром нашого рідного міста», – зазначили в міськраді.

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У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області було зафіксоване найбільше перекидання техніки та живої сили російської армії. Такого не було вже кілька місяців.