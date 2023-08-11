Хотів вкрасти у «Укрзалізниці» 5 млн грн. Словаччина екстрадувала підозрюваного

Чоловік із 2022 року перебував у міжнародному розшуку

Зі Словацької Республіки екстрадували одного із підозрюваних працівників «Укрзалізниці». За даними слідчих, чоловік разом із колегами хотіли вкрасти у держперевізника 5 млн грн під час закупівлі ПЛР-тестів. Про це повідомили у Спеціалізованій воєнній прокуратурі.

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Чоловік перебував у міжнародному розшуку з 2022 року. Влітку 2023 року завдяки співпраці з компетентними органами Словаччини підозрюваного затримали, а екстрадиційний запит України задовільнили. 11 серпня чоловіка передали українським правоохоронцям. Тепер йому оберуть запобіжний захід.

Слідчі встановили, що у 2020 році службовці «Укрзалізниці» розробили схему заволодіння коштами під час закупівлі послуг з проведення ПЛР-тестування на COVID-19.

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«Для цього було штучно завищено очікувану ціну закупівлі однієї одиниці на понад 400 гривень порівняно з ринковою та забезпечено перемогу в процедурі закупівлі заздалегідь підібраного співучасниками суб'єкта господарювання», – йдеться у повідомленні.

Усього співучасники планували заволодіти майже 5 млн грн, однак через непроходження внутрішньої процедури погодження, договір не було укладено.

У червні 2022 року було повідомлено про підозру шістьом особам. У жовтні того ж року – ще двом.

Нагадаємо, ДБР оголосили про підозру начальнику одного з управлінь Головного управління ДСНС України в Київській області. За даними слідчих, чиновник організував відчуження державної земельної ділянки та «віддав» її для зведення багатоповерхівки місцевому підприємцю для забудови. У 2023 році чиновник та інші службові особи Головного управління ДСНС України в Київській області отримали від забудовника 19 квартир, які розподілили між собою поза чергою.