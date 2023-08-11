Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Хотів вкрасти у «Укрзалізниці» 5 млн грн. Словаччина екстрадувала підозрюваного

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Хотів вкрасти у «Укрзалізниці» 5 млн грн. Словаччина екстрадувала підозрюваного
Підозрюваний, якого екстрадували зі Словаччини
Фото САП

Чоловік із 2022 року перебував у міжнародному розшуку

Зі Словацької Республіки екстрадували одного із підозрюваних працівників «Укрзалізниці». За даними слідчих, чоловік разом із колегами хотіли вкрасти у держперевізника 5 млн грн під час закупівлі ПЛР-тестів. Про це повідомили у Спеціалізованій воєнній прокуратурі. 

Чоловік перебував у міжнародному розшуку з 2022 року. Влітку 2023 року завдяки співпраці з компетентними органами Словаччини підозрюваного затримали, а екстрадиційний запит України задовільнили. 11 серпня чоловіка передали українським правоохоронцям. Тепер йому оберуть запобіжний захід.

Слідчі встановили, що у 2020 році службовці «Укрзалізниці» розробили схему заволодіння коштами під час закупівлі послуг з проведення ПЛР-тестування на COVID-19.

«Для цього було штучно завищено очікувану ціну закупівлі однієї одиниці на понад 400 гривень порівняно з ринковою та забезпечено перемогу в процедурі закупівлі заздалегідь підібраного співучасниками суб'єкта господарювання», – йдеться у повідомленні.

Усього співучасники планували заволодіти майже 5 млн грн, однак через непроходження внутрішньої процедури погодження, договір не було укладено.

У червні 2022 року було повідомлено про підозру шістьом особам. У жовтні того ж року – ще двом.

Нагадаємо, ДБР оголосили про підозру начальнику одного з управлінь Головного управління ДСНС України в Київській області. За даними слідчих, чиновник організував відчуження державної земельної ділянки та «віддав» її для зведення багатоповерхівки місцевому підприємцю для забудови. У 2023 році чиновник та інші службові особи Головного управління ДСНС України в Київській області отримали від забудовника 19 квартир, які розподілили між собою поза чергою.

Читайте також: Ексглава Фонду держмайна розкрадав гроші: оприлюднено шокуючі схеми
Теги: кримінал Укрзалізниця САП

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Хотів вкрасти у «Укрзалізниці» 5 млн грн. Словаччина екстрадувала підозрюваного
Хотів вкрасти у «Укрзалізниці» 5 млн грн. Словаччина екстрадувала підозрюваного
На Закарпатті діти вбили власну матір
На Закарпатті діти вбили власну матір
Вимагав 120 тис грн у підлеглого: посадовець військової частини на Одещині отримав підозру
Вимагав 120 тис грн у підлеглого: посадовець військової частини на Одещині отримав підозру
Адвоката коригувальника по Яворівському полігону затримано на хабарництві
Адвоката коригувальника по Яворівському полігону затримано на хабарництві
Групове зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті. Апеляційний суд оголосив рішення
Групове зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті. Апеляційний суд оголосив рішення
Постачали неякісну військову форму: директор швейного підприємства отримав підозру
Постачали неякісну військову форму: директор швейного підприємства отримав підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Генерал США назвав найскладніше завдання українського контрнаступу
9568
«Мобілізація здорового глузду». Як карати ухилянтів і втікачів за кордон?
7380
ЗСУ прокоментували ситуацію на Куп’янському напрямку
4039
На ЗАЕС окупанти виводять із ладу блоки станції – «Енергоатом»
3962
Уламки ракети впали на територію дитячої лікарні в Києві

Новини

МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
Сьогодні, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
Сьогодні, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
Вчора, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Вчора, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Вчора, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
9 серпня, 17:51

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту