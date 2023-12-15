Центр нацспротиву розповів, як окупанти проводитимуть президентські вибори на ТОТ

Вибори в березні 2024 року триватимуть протягом трьох днів

Центральна виборча комісія РФ затвердила положення про вибори на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Повідомляється, що вибори в березні 2024 року, як і раніше, пройдуть у три дні, аби приховати відсутність явки.

Також мешканцям захоплених регіонів дозволять голосувати без паспортів, адже більшість населення ігнорує отримання російського паспорта.

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Крім цього, зазначається, що росіяни засекретили членів виборчої комісії й заборонять зйомку на територіях «виборчих дільниць».

Центр нацспротиву закликає не брати участь у виборах за можливості.

Нагадаємо, Рада Федерації Росії призначила вибори президента на 17 березня 2024 року.

Як повідомлялося, у Росії «Фонд боротьби з корупцією», заснований ув'язненим політиком Олексієм Навальним, запустив до президентських виборів кампанію «Росія без Путіна».

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До слова, Кремль виража певну стурбованість щодо майбутніх виборів президента РФ, попри підтримку Володимира Путіна серед росіян.