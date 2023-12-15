Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Центр нацспротиву розповів, як окупанти проводитимуть президентські вибори на ТОТ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Центр нацспротиву розповів, як окупанти проводитимуть президентські вибори на ТОТ
РФ дозволила жителям ТОТ голосувати без паспортів
фото з відкритих джерел

Вибори в березні 2024 року триватимуть протягом трьох днів

Центральна виборча комісія РФ затвердила положення про вибори на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

Повідомляється, що вибори в березні 2024 року, як і раніше, пройдуть у три дні, аби приховати відсутність явки.

Також мешканцям захоплених регіонів дозволять голосувати без паспортів, адже більшість населення ігнорує отримання російського паспорта.

Крім цього, зазначається, що росіяни засекретили членів виборчої комісії й заборонять зйомку на територіях «виборчих дільниць».

Центр нацспротиву закликає не брати участь у виборах за можливості.

Нагадаємо, Рада Федерації Росії призначила вибори президента на 17 березня 2024 року. 

Як повідомлялося, у Росії «Фонд боротьби з корупцією», заснований ув'язненим політиком Олексієм Навальним, запустив до президентських виборів кампанію «Росія без Путіна».

До слова, Кремль виража певну стурбованість щодо майбутніх виборів президента РФ, попри підтримку Володимира Путіна серед росіян.

Читайте також:

Теги: окупанти вибори вибори в Росії населення росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські захисники завдають потужних ударів по окупантах
ЗСУ відбили атаки ворога на шістьох напрямках: дані Генштабу
5 грудня, 07:22
Багато членів радикального палестинського руху ХАМАС здалися в полон ізраїльським військовим
ЦАХАЛ підтвердив капітуляцію багатьох членів ХАМАС
10 грудня, 03:40
Партизани зафіксували ЗРК «Панцир-С1» окупантів у Новопокровці
Партизани вказали місця розташування систем ППО окупантів у Криму (мапа)
15 листопада, 06:44
Під час артилерійського обстрілу Нікополя окупанти вбили 83-річну жінку
Росіяни вдарили із артилерії по Нікополю, є загиблі
20 листопада, 15:34
За словами Умєрова, зброя, надана партнерами – зокрема, системи Himars, ракети Stormshadow, Scalp і Atacms, танки Abrams, Challenger, Leopard – змінила ситуацію на фронті
Умєров розповів, скільки Росія втратила солдат за останні півтора місяці війни
22 листопада, 21:00
Фрегат «Адмірал Макаров»
Росіяни вивели в Чорне море фрегат, незважаючи на шторм
28 листопада, 01:46
На момент загибелі Володимир Завадський був заступником 14 Армійського корпусу
В Україні загинув генерал-майор РФ Завадський
29 листопада, 17:45
Підтверджень «досягненням» окупантів в Авдіївці насправді немає
Окупанти заявили, що просуваються в промзоні Авдіївки: що кажуть аналітики ISW
7 грудня, 08:30
Серед врятованих із Сектору Гази – двоє осіб з пораненнями, онкохвора, вагітна
Операцію порятунку українців із Сектору Гази завершено: розвідка повідомила деталі
10 грудня, 19:00

Події в Україні

Центр нацспротиву розповів, як окупанти проводитимуть президентські вибори на ТОТ
Центр нацспротиву розповів, як окупанти проводитимуть президентські вибори на ТОТ
У Маріуполі спалахнула пожежа на місці базування окупантів
У Маріуполі спалахнула пожежа на місці базування окупантів
Вступ України до ЄС. Зеленський анонсував наступні кроки
Вступ України до ЄС. Зеленський анонсував наступні кроки
На Хмельниччині працювали сили ППО
На Хмельниччині працювали сили ППО
Чому не відбуваються обміни полоненими? Лубінець розповів про тактику РФ
Чому не відбуваються обміни полоненими? Лубінець розповів про тактику РФ
Росія планує вести війну до 2026 року. Bild назвав українські міста, на які націлився Путін
Росія планує вести війну до 2026 року. Bild назвав українські міста, на які націлився Путін

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Шантаж Орбана завершився? ЄС дасть Угорщині гроші, але є нюанс
77K
«Одеса – російське місто». Путін пояснив, чому РФ обстрілює українських дітей
70K
Закриття метро на «Теремки»: експерт назвав винуватця катастрофи
37K
Московська церква в Україні просить молитися за здоров'я митрополита, який цілувався з Януковичем
20K
Ви й досі вважаєте, що «95 квартал» був розважальним проектом?
12K
Ілон Маск хоче російський паспорт: «Путін – непоганий мужик»

Новини

Сніг і дощ у низці областей, ожеледиця: прогноз погоди на 15 грудня
Сьогодні, 03:55
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
«Київстар» заявив, що зв'язок майже відновлено: коли повернуть мобільний інтернет
Вчора, 14:15
«Такі є тільки у НАТО і України»: «Метінвест» передав ГУР тепловізійні приціли
Вчора, 12:23
Кількість ворожих атак різко зросла: Генштаб звітує про 120 боїв за добу
Вчора, 07:16
Атака на Одещину, збиття дронів у Росії: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua