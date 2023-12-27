КНДР продовжує постачати зброю Росії – Bloomberg

КНДР володіє одними з найбільших у світі запасів боєприпасів

Постачання озброєння до РФ активізувалося на початку жовтня

Супутникові знімки, зроблені з жовтня по грудень, показують безперервний потік кораблів з КНДР до Росії. Північна Корея продовжує постачати Кремлю боєприпаси. Про це пише Bloomberg.

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Військові поставки активізувалися з початку жовтня, коли США звинуватили Північну Корею у відправці боєприпасів до Росії.

«Потік боєприпасів, який, за словами США і Південної Кореї, охоплює сотні тисяч артилерійських снарядів, може стати серйозною проблемою, оскільки розбіжності в Конгресі США та Європейському союзі щодо військової допомоги загрожують здатності України відбити вторгнення Росії», – пише видання.

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Білий дім надав зображення, на яких видно, що зброю пізніше доставили за тисячі кілометрів на склад у російському місті Тихорецьк для використання у війні проти України.

У британському аналітичному центрі з питань безпеки заявляли, що рішення КНДР про масштабні поставки боєприпасів ще раз підкреслює серйозну загрозу, яку Північна Корея становить для міжнародної безпеки.

У листопаді Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила, що з серпня було здійснено близько 10 постачань зброї з Північної Кореї до Росії.

Йдеться про 1 млн артилерійських снарядів. КНДР володіє одними з найбільших у світі запасів боєприпасів, більша частина яких сумісна зі зброєю, наявною у Росії на передовій.

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Експерт з озброєння Йост Оліманс припустив, що РФ отримала від КНДР 120-міліметрові міномети, 122-мм і 152-мм артилерійські снаряди, 122-мм ракети.

Зазначається, що додатковий мільйон снарядів дасть змогу РФ частіше стріляти на передовій.

Нагадаємо, американська сторона отримала інформацію, підтверджену супутниковими знімками, що Північна Корея відправила до Росії понад тисячу контейнерів з боєприпасами.

Як повідомлялося раніше, Росія та КНДР продовжують розширювати співпрацю, зокрема в торгівлі, економіці, науці та технологіях.