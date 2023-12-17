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Україна пішла на поступки Австрії заради 12-го пакету санкцій ЄС проти РФ – Reuters

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна пішла на поступки Австрії заради 12-го пакету санкцій ЄС проти РФ – Reuters
Raiffeisen Bank International потрапив до українського чорного списку у березні 2023 року
фото з відкритих джерел

Україна видалила Raiffeisen Bank International зі свого чорного списку

Австрія перестала блокувати 12-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії після того, як Україна погодилася прибрати банк Raiffeisen Bank International (RBI) із чорного списку «міжнародних спонсорів війни». Про це у суботу, 16 грудня, ввечері повідомило агентство Reuters із посиланням на дипломатичні джерела в ЄС.

«Австрійська умова щодо санкцій знято», – наводить агентство слова неназваного європейського дипломата.

Крім того, агентство посилається на інформацію на сайті Національного агентства України з питань запобігання корупції, на якому оприлюднено список «міжнародних спонсорів війни». На момент публікації щодо RBI було сказано наступне: «Статус припинено на час двосторонніх консультацій за участю представників Європейської комісії».

Складений Україною список «міжнародних спонсорів війни» спрямований на те, щоб виділити компанії, які ведуть бізнес з Росією та «підтримують військові дії, наприклад, шляхом сплати податків». Юридичної сили цей список не має, але має символічне значення. Зокрема, через нього компанії, які продовжують бізнес у Росії, незважаючи на агресію Москви проти України, зазнають суспільного тиску. Raiffeisen Bank раніше оголосив про намір піти з РФ, проте досі не пішов на цей крок.

RBI потрапив до українського чорного списку у березні 2023 року. Однією з причин цього Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) назвало продовження банком роботи в Росії. Австрія добивалася виключення Raiffeisen Bank зі списку в обмін на «зелене світло» Відня щодо 12-го пакету антиросійських санкцій ЄС, зазначає Reuters.

Теги: санкції Європейський союз росія Австрія Україна банк

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