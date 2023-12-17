Україна пішла на поступки Австрії заради 12-го пакету санкцій ЄС проти РФ – Reuters

Україна видалила Raiffeisen Bank International зі свого чорного списку

Австрія перестала блокувати 12-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії після того, як Україна погодилася прибрати банк Raiffeisen Bank International (RBI) із чорного списку «міжнародних спонсорів війни». Про це у суботу, 16 грудня, ввечері повідомило агентство Reuters із посиланням на дипломатичні джерела в ЄС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Австрійська умова щодо санкцій знято», – наводить агентство слова неназваного європейського дипломата.

Крім того, агентство посилається на інформацію на сайті Національного агентства України з питань запобігання корупції, на якому оприлюднено список «міжнародних спонсорів війни». На момент публікації щодо RBI було сказано наступне: «Статус припинено на час двосторонніх консультацій за участю представників Європейської комісії».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Складений Україною список «міжнародних спонсорів війни» спрямований на те, щоб виділити компанії, які ведуть бізнес з Росією та «підтримують військові дії, наприклад, шляхом сплати податків». Юридичної сили цей список не має, але має символічне значення. Зокрема, через нього компанії, які продовжують бізнес у Росії, незважаючи на агресію Москви проти України, зазнають суспільного тиску. Raiffeisen Bank раніше оголосив про намір піти з РФ, проте досі не пішов на цей крок.

RBI потрапив до українського чорного списку у березні 2023 року. Однією з причин цього Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) назвало продовження банком роботи в Росії. Австрія добивалася виключення Raiffeisen Bank зі списку в обмін на «зелене світло» Відня щодо 12-го пакету антиросійських санкцій ЄС, зазначає Reuters.