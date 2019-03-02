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    У світі

    У Франції офіційно визнали фемінітиви для позначення професій

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    Пожежниця - У Франції офіційно визнали фемінітиви для позначення професій
    Пожежниця

    Багато років у Франції противились змінами, називаючи їх «варварськими»

    Французька академія, членів якої називають «безсмертними», заявила, що не заперечує проти цього, назвавши це «природною еволюцією» французької мови.

    У Франції вже використовуються фемінітиви для позначення певних професій.

    Але раніше академія заперечувала такі зміни, називаючи їх «варварськими».

    Зараз у звіті установи йдеться: «Академія вважає, що будь-які зміни, які мають на меті визнати в мові місце жінки в сучасному суспільстві, можна прийняти, якщо вони не суперечать елементарним і основоположним правилам мови».

    «Для французьких феміністок лінгвістичне визнання жінок, як таке, що визнає їхню присутність у світі, є дуже важливим», - зазначила у Twitter французька журналістка Фостін Вольфарт.

    Хоча деякі назви професій вже мають фемінітиви (наприклад, infirmière - медсестра) у Франції, але більшість з них мають лише чоловічу версію.

    Зміни зроблять назви професій, що вже існують, формальними.

    В інших франкомовних країнах, таких як Бельгія, Швейцарія і Люксембург, та канадській провінції Квебек вже вживають фемінітиви для позначення професій.

    Зокрема, в Канаді вже 40 років використовують слова cheffe (шеф-кухарка), écrivaine (письменниця) та ingénieure (інженерка). Лікарку називають une médecin або une docteure.

    Через старі правила у Франції є певні аномалії.

    Наприклад, жінку-посла у французькій мові називають чоловічим словом ambassadeur, а фемінітив ambassadrice означає дружину посла.

    Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій уклала та видала словничок фемінітивів для територіальних прес-офіцерів та прес-офіцерок.

    Джерело: BBC

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