У Росії силовики затримали групу, яка молилася за захист росіян від мобілізації та здоров’я Зеленського

У Росії силовики зупинили роботу релігійної групи, яка молилася за здоров’я президента України

Росіяни молилися за те, щоб вищі сили захистили українські території від армії РФ

У Росії силовики зупинили роботу релігійної групи, яка молилася за здоров’я президента України Володимира Зеленського. Ба більше, росіяни проводили зібрання, де молилися про захист територій України від армії РФ. Про це пише «Главком».

У пропагандистському агентстві, яке посилається на силові структури РФ, стверджують, що силовики припинили зібрання релігійної організації «Школа єдиного принципу». Зазначається, що в цій групі налічувалося близько 70 росіян з різних областей РФ. Крім цього джерела російського видання стверджують що ця організація була створена в Україні.

Щодо діяльності цієї групи стверджують, що її учасникам нібито заборонялося розповідати про їх діяльність священникам. Проте навпаки повідомляти родичам та знайомим з України інформацію щодо війни. Також учасники релігійної організації називали окупантів «орками та ватниками», а українських солдатів «світлими силами».

Росіяни молилися за те, щоб вищі сили захистили українські території від армії РФ скриншот із соцмереж

До того ж учасники групи заохочували інших молитися «про захист росіян від мобілізації» цілодобово. Та навіть звертатися до вищих сил із проханням допомогти ЗСУ захистити Сумську, Харківську, Запорізьку та навіть Курську область від росіян.

Ще одне російське видання повідомило, що всіх учасників організації опитали та врешті відпустили. Але поліція РФ все одно проводить розслідування та може відкрити справу за «поширення явно неправдивої інформації», що в Росії передбачає позбавлення волі строком на 10 років.

