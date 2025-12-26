Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії силовики затримали групу, яка молилася за захист росіян від мобілізації та здоров’я Зеленського

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
У Росії силовики затримали групу, яка молилася за захист росіян від мобілізації та здоров’я Зеленського
У Росії силовики зупинили роботу релігійної групи, яка молилася за здоров’я президента України
скриншот із соцмереж

Росіяни молилися за те, щоб вищі сили захистили українські території від армії РФ

У Росії силовики зупинили роботу релігійної групи, яка молилася за здоров’я президента України Володимира Зеленського. Ба більше, росіяни проводили зібрання, де молилися про захист територій України від армії РФ. Про це пише «Главком».

У пропагандистському агентстві, яке посилається на силові структури РФ, стверджують, що силовики припинили зібрання релігійної організації «Школа єдиного принципу». Зазначається, що в цій групі налічувалося близько 70 росіян з різних областей РФ. Крім цього джерела російського видання стверджують що ця організація була створена в Україні.

Щодо діяльності цієї групи стверджують, що її учасникам нібито заборонялося розповідати про їх діяльність священникам. Проте навпаки повідомляти родичам та знайомим з України інформацію щодо війни. Також учасники релігійної організації називали окупантів «орками та ватниками», а українських солдатів «світлими силами».

Росіяни молилися за те, щоб вищі сили захистили українські території від армії РФ
Росіяни молилися за те, щоб вищі сили захистили українські території від армії РФ
скриншот із соцмереж

До того ж учасники групи заохочували інших молитися «про захист росіян від мобілізації» цілодобово. Та навіть звертатися до вищих сил із проханням допомогти ЗСУ захистити Сумську, Харківську, Запорізьку та навіть Курську область від росіян.

Ще одне російське видання повідомило, що всіх учасників організації опитали та врешті відпустили. Але поліція РФ все одно проводить розслідування та може відкрити справу за «поширення явно неправдивої інформації», що в Росії передбачає позбавлення волі строком на 10 років.

Нагадаємо, що у захопленому Маріуполі окупаційна адміністрація готує до відкриття будівлю драмтеатру, де наприкінці грудня планують показати виставу «Червоненька квіточка». Правозахисники та колишні співробітники закладу називають це цинічною спробою приховати сліди воєнного злочину та частиною агресивної русифікації міста.

Раніше «Главком» писав про те що російська влада готує нові механізми примусу для блогерів: у Раді федерації РФ пропонують на законодавчому рівні зобов’язати їх публікувати пропагандистські матеріали. 

Читайте також:

Теги: росія релігія росіяни поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: без незалежної України РФ неминуче піде на Польщу
Зеленський назвав країну, яка може опинитися під атакою Москви
19 грудня, 15:18
Ростов частково залишився без світла після атаки
Атака на Одесу, удари по Росії: головне за ніч
19 грудня, 05:13
Сполучені Штати збираються вдарити по російському енергетичному сектору
США введуть нові санкції проти Росії, якщо Путін відхилить мирну угоду – Bloomberg
17 грудня, 11:46
У Алдоніна лікарі діагностували рак шлунка
Ексфутболіст збірної РФ, який брав участь у турнірі з викраденими українськими дітьми, захворів на рак
15 грудня, 20:08
РФ відмовилася від перемир’я, енергомережа України під загрозою
Масовані удари РФ ставлять українську енергетику під загрозу колапсу – WP
15 грудня, 16:07
БпЛА вразили Дорогобузьку ТЕЦ, розташовану у Смоленській області Росії
Безпілотники атакували Росію: ймовірно, уражено ТЕЦ та завод
11 грудня, 03:08
Поставки російської нафти після вибуху залишаються стабільними
Орбан запевнив, що вибух на «Дружбі» не порушив поставки нафти РФ до Угорщини
3 грудня, 22:05
Сікорський зробив заяву про Раду НАТО-Росія
Сікорський: Рада НАТО-Росія більше не існує
3 грудня, 21:45
Яке релігійне свято відзначається 28 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 листопада 2025: традиції та молитва
27 листопада, 22:00

Соціум

У Росії силовики затримали групу, яка молилася за захист росіян від мобілізації та здоров’я Зеленського
У Росії силовики затримали групу, яка молилася за захист росіян від мобілізації та здоров’я Зеленського
У Норвегії затримано туриста, який перетнув кордон із Росією заради фото
У Норвегії затримано туриста, який перетнув кордон із Росією заради фото
Японські ресторани масово переходять на екзотичний вид м'яса
Японські ресторани масово переходять на екзотичний вид м'яса
Пограбування на пів мільйона: у США невідомі викрали фуру з лобстерами
Пограбування на пів мільйона: у США невідомі викрали фуру з лобстерами
Польща виявила тисячі пачок сигарет з Білорусі у метеозондах
Польща виявила тисячі пачок сигарет з Білорусі у метеозондах
Без сигналу і рятувальників: біля берегів Лівії зникло судно з людьми
Без сигналу і рятувальників: біля берегів Лівії зникло судно з людьми

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua