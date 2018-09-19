  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Наука та освіта

    Рятувальники видали словничок фемінітивів

    • Розсилка
    Рятувальники видали словничок фемінітивів

    Найближчим часом словник планують поширити серед територіальних підрозділів служби

    Державна служба з надзвичайних ситуацій уклала та видала словничок фемінітивів для територіальних прес-офіцерів та прес-офіцерок.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    «Є потреба часу — чітко артикулювати жінок у всіх суспільних процесах. Активне застосування прес-офіцерам та прес-офіцерками ДСНС фемінітивів торуватиме шлях для більш системних змін. Саме тому важливо, аби прес-офіцери та прес-офіцерки — люди, які формують інформаційний простір Держслужби з надзвичайних ситуацій, — вживали у свій роботі фемінітиви», — наголошують у відомстві.

    Найближчим часом словник планують поширити серед територіальних підрозділів служби.

    Читайте також
    МВС державна служба ДСНС українська мова рятувальники жінка словник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ