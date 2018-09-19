Рятувальники видали словничок фемінітивів



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Найближчим часом словник планують поширити серед територіальних підрозділів служби

Державна служба з надзвичайних ситуацій уклала та видала словничок фемінітивів для територіальних прес-офіцерів та прес-офіцерок.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«Є потреба часу — чітко артикулювати жінок у всіх суспільних процесах. Активне застосування прес-офіцерам та прес-офіцерками ДСНС фемінітивів торуватиме шлях для більш системних змін. Саме тому важливо, аби прес-офіцери та прес-офіцерки — люди, які формують інформаційний простір Держслужби з надзвичайних ситуацій, — вживали у свій роботі фемінітиви», — наголошують у відомстві.

Найближчим часом словник планують поширити серед територіальних підрозділів служби.