Рятувальники видали словничок фемінітивів
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Найближчим часом словник планують поширити серед територіальних підрозділів служби
Державна служба з надзвичайних ситуацій уклала та видала словничок фемінітивів для територіальних прес-офіцерів та прес-офіцерок.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
«Є потреба часу — чітко артикулювати жінок у всіх суспільних процесах. Активне застосування прес-офіцерам та прес-офіцерками ДСНС фемінітивів торуватиме шлях для більш системних змін. Саме тому важливо, аби прес-офіцери та прес-офіцерки — люди, які формують інформаційний простір Держслужби з надзвичайних ситуацій, — вживали у свій роботі фемінітиви», — наголошують у відомстві.
У #ДСНС розоблено та видано словничок фемінітивів для прес-офіцерів та прес-офіцерок територіальних управлінь https://t.co/S3hqB4DuLX pic.twitter.com/JTpDorVGO8— МВС України (@MVS_UA) 19 вересня 2018 р.
Найближчим часом словник планують поширити серед територіальних підрозділів служби.