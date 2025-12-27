Головна Світ Соціум
На заводі у Японії сталася різанина: є постраждалі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
На заводі у Японії сталася різанина: є постраждалі
Поліцейські чергують біля місця події
фото: Юсуке Хасідзуме/Kyodo News

Ножові поранення отримали вісім осіб, п’ятеро з них перебувають у важкому стані

У японському місті Місіма на заводі компанії Yokohama Rubber Co стався масштабний напад. 38-річний чоловік, озброєний ножем для виживання, поранив людей, після чого був затриманий поліцією за підозрою в замаху на вбивство. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Вісім осіб отримали ножові поранення, п’ятеро з них перебувають у важкому стані. Ще семеро працівників постраждали від відбілювача, який зловмисник кидав у людей під час нападу.

За даними слідства, нападник діяв у протигазі, що може свідчити про спланований характер злочину. Усіх потерпілих госпіталізовано до місцевих лікарень. Наразі мотиви нападника залишаються невідомими.

CNN відзначає, що попри те, що Японія має одні з найсуворіших у світі законів щодо контролю за зброєю, останніми роками в країні почастішали випадки атак із застосуванням ножів.

Як відомо, у Японії суд визнав винними чоловіків з України, які незаконно проникли до зони відчуження біля «Фукусіми-1» для проведення трансляції та створення контенту. Суд призначив українцям штраф замість ув'язнення. 

Повідомляється, що суд призначив кожному з українців штраф у розмірі 100 тисяч єн, це близько 27 тис. грн. У залі суду під час засідання суддя назвав вчинок чоловіків «егоїстичним та керованим цікавістю». Проте він врахував «щире каяття» українців та призначив їм штрафи. Спочатку чоловікам загрожувало позбавлення волі строком на шість місяців. Такого покарання вимагала обвинувачувальна сторона.

Як повідомляв «Главком», вранці 24 вересня чоловіків вже було затримано поліцією. Під час допиту всі підозрювані визнали свою провину у незаконному проникненні. Порожній будинок, куди проникли чоловіки, розташований у так званій «зоні, куди важко повернутися», що знаходиться під жорстким контролем Tokyo Electric Power Company.

