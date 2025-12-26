Пограбування на пів мільйона: у США невідомі викрали фуру з лобстерами

У США ФБР розшукує викрадену партію живих лобстерів на суму $400 тис.

У Сполучених Штатах розслідують зухвале викрадення великої партії морепродуктів. Як повідомляє «Главком» із посиланням на телеканал Fox News, зловмисники викрали живих лобстерів на суму $400 тис.

Генеральний директор логістичної фірми Rexing Companies (штат Індіана) Ділан Рексінг підтвердив, що делікатесний вантаж призначався для мережі супермаркетів Costco в Іллінойсі та Міннесоті. Однак до пунктів призначення товар так і не доїхав – його перехопили до моменту кінцевої доставки.

За словами Рексінга, характер злочину вказує на роботу організованого злочинного угруповання, яке спеціалізується на викраденні дороговартісних товарів. До розслідування справи вже залучено Федеральне бюро розслідувань (ФБР).

«Це величезна проблема для всієї країни. Такі злочини безпосередньо впливають на бізнес і призводять до зростання цін для кінцевих споживачів», – наголосив очільник компанії в інтерв'ю телеканалу.

Згідно з даними американських правоохоронних органів, крадіжки вантажів стали серйозною загрозою для економіки США. Щорічні збитки від подібних злочинів оцінюються у вражаючу суму – від $15 до $35 млрд. Фахівці зазначають, що злочинці дедалі частіше обирають не лише техніку, а й продукти харчування преміум-сегмента через складність їх відстеження.

