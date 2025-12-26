Головна Світ Соціум
Японські ресторани масово переходять на екзотичний вид м'яса

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
У ресторанах Японії зріс попит на м'ясо ведмедів
Японія переживає «ведмежу кризу». Через рекордну кількість нападів хижаків влада стимулює споживання ведмежатини в ресторанах

Японія зіткнулася з небувалим сплеском популяції диких ведмедів, що призвело до рекордної кількості нападів на людей. Як повідомляє «Главком» із посиланням на агентство Dailysabah, у відповідь на кризу в країні стрімко зростає попит на страви з ведмежатини.

Токіо вже виділив $118 млн субсидій на відстріл хижаків та пропаганду їхнього «раціонального споживання». Цього року в Японії зафіксовано вже 13 смертельних випадків внаслідок нападів ведмедів. Тварини дедалі частіше вриваються в будинки, з'являються біля шкіл та в супермаркетах. Щоб зупинити терор, влада дозволила масовий відстріл, а м'ясо вбитих звірів почало масово потрапляти до меню елітних ресторанів.

Найпопулярнішими стравами сезону стали: ведмежатина на кам'яній решітці (японський варіант гриля) – гарячий горщик з овочами (набе), де ведмеже м'ясо є головним інгредієнтом. «На знак поваги до тварини краще використати її м’ясо в ресторані, ніж просто закопувати його в землю», – зазначають місцеві мисливці та ресторатори.

Люди їдять гарячий горщик ведмежого м'яса в ресторані в Чітібу, префектура Сайтама
Люди їдять гарячий горщик ведмежого м'яса в ресторані в Чітібу, префектура Сайтама
Фото AFP

Вчені пояснюють агресивну поведінку та зростання кількості звірів декількома факторами. На острові Хоккайдо кількість бурих ведмедів за 30 років подвоїлася і перевищила 11 500 особин. Через скорочення населення в сільській місцевості звірі займають покинуті території. Плюс до цього поганий врожай жолудів змушує ведмедів шукати їжу в населених пунктах.

Міністерство сільського господарства Японії сподівається, що продаж дичини стане новим джерелом доходу для гірських громад, які найбільше потерпають від хижаків. Уряд планує протягом наступних 10 років щорічно відловлювати до 1200 ведмедів тільки на Хоккайдо. Японська влада прагне змінити імідж ведмедя зі «смертельної загрози» на «екологічний делікатес», підтримуючи місцевий бізнес та забезпечуючи безпеку громадян.

До слова, в Японії схвалили перезапуск атомної електростанції «Касівадзакі‑Каріва», яка вважається найбільшою у світі.

