Польща виявила тисячі пачок сигарет з Білорусі у метеозондах

25 грудня метеозонди проникли в повітряний простір Польщі з Білорусі та впали в кількох населених пунктах

Метеозонди, що проникли у повітряний простір Польщі з білорусі 25 грудня, перевозили кілька тисяч пачок контрабандних сигарет. Про це повідомляє Onet.

За даними поліції Підляшшя, у пакунках, що впали у населених пунктах Гоньондзі, Богушево та Заборово, було понад 4 тисячі пачок незаконних цигарок.

Як уточнила помічниця поліцейського інспектора Агнешка Ульман, повітряна куля, виявлена в Заборові, містила 2 тисячі пачок сигарет. Ще 2 тисячі пачок знайшли у кулі, що впала у Гоньондзі, та 30 пачок – у Богушево.

Напередодні польські військові повідомляли про напружену ніч через військовий літак РФ над Балтійським морем поблизу польської території та вторгнення метеозондів із контрабандою з білорусі.

Згідно із заявою, вранці над міжнародними водами Балтійського моря польські винищувачі «перехопили, візуально ідентифікували та супроводили» розвідувальний літак РФ, який виконував політ неподалік межі повітряного простору Польщі.

Окрім того, вночі зафіксували вторгнення у повітряний простір Польщі об’єктів з боку Білорусі.

До слова, у Польщі встановили перші елементи системи протидії дронам на кордоні з Білоруссю, яка з січня почне виявляти та нейтралізовувати безпілотні апарати. Радар розташували на оглядовій вежі поблизу міста Кринки, а дані системи будуть доступні у центрі електронного спостереження в Білостоці.