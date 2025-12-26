У Норвегії затримано туриста, який перетнув кордон із Росією заради фото

Турист перетнув кордон з Норвегії до Росії та повернувся назад

У Норвегії чоловік вирішив зробити незвичані фото, через що його затримала поліція. Турист перетнв кордон із Росією задля контенту. Про це пише «Главком» із посиланням на Verdens Gang.

Повідомляється, що чоловік перетнув кордон на колишньому прикордонному переході Скафферхюлетт у комуні Сер-Варангер. «Це була швидка поїздка через кордон, щоб зробити фотографії», – розповів правоохоронець Ларс Руне Хаген.

Турист перетнув кордон на колишньому прикордонному переході Скафферхюлетт у комуні Сер-Варангер фото: yata.no

Коли затриманого привезли до найближчого відділку поліції, його оштрафували на kr12 тис., це понад €1 тис. за незаконний перетин кордону.

Нагадаємо, що Велика Британія і Норвегія підпишуть оборонну угоду про спільне патрулювання Північної Атлантики, аби стежити за російськими субмаринами та захистити підводну інфраструктури. Мета пакту – захистити підводні інтернет-кабелі та трубопроводи, що стали більш уразливими через зростання російської активності.

Раніше «Главком» писав про те, що Норвегія не використає свій суверенний фонд для гарантування кредиту ЄС на користь України. За словами міністра фінансів Єнса Столтенберга, країна вже робить значні фінансові внески на користь України і потенційно може долучитися до плану ЄС щодо заморожених російських активів, але не надаватиме повних гарантій самостійно.

Також повідомлялося, що Норвегія виділяє понад $45 млн для міжнародних та неурядових організацій, що надають гуманітарну допомогу Україні. Це фінансування доповнить 120 млн крон, які країна вже вирішила спрямувати на продовольчу безпеку в Україні.