Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Норвегії затримано туриста, який перетнув кордон із Росією заради фото

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
У Норвегії затримано туриста, який перетнув кордон із Росією заради фото
У Норвегії туристу, який перетнув кордон із Росією заради фото, виписали штраф
фото: yata.no

Турист перетнув кордон з Норвегії до Росії та повернувся назад

У Норвегії чоловік вирішив зробити незвичані фото, через що його затримала поліція. Турист перетнв кордон із Росією задля контенту. Про це пише «Главком» із посиланням на Verdens Gang.

Повідомляється, що чоловік перетнув кордон на колишньому прикордонному переході Скафферхюлетт у комуні Сер-Варангер. «Це була швидка поїздка через кордон, щоб зробити фотографії», – розповів правоохоронець Ларс Руне Хаген.

Турист перетнув кордон на колишньому прикордонному переході Скафферхюлетт у комуні Сер-Варангер
Турист перетнув кордон на колишньому прикордонному переході Скафферхюлетт у комуні Сер-Варангер
фото: yata.no

Коли затриманого привезли до найближчого відділку поліції, його оштрафували на kr12 тис., це понад €1 тис. за незаконний перетин кордону.

Нагадаємо, що Велика Британія і Норвегія підпишуть оборонну угоду про спільне патрулювання Північної Атлантики, аби стежити за російськими субмаринами та захистити підводну інфраструктури.  Мета пакту – захистити підводні інтернет-кабелі та трубопроводи, що стали більш уразливими через зростання російської активності. 

Раніше «Главком» писав про те, що Норвегія не використає свій суверенний фонд для гарантування кредиту ЄС на користь України. За словами міністра фінансів Єнса Столтенберга, країна вже робить значні фінансові внески на користь України і потенційно може долучитися до плану ЄС щодо заморожених російських активів, але не надаватиме повних гарантій самостійно.

Також повідомлялося, що Норвегія виділяє понад $45 млн для міжнародних та неурядових організацій, що надають гуманітарну допомогу Україні. Це фінансування доповнить 120 млн крон, які країна вже вирішила спрямувати на продовольчу безпеку в Україні.

Читайте також:

Теги: Норвегія росія кордон поліція туризм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Садовенко закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище
Помер найближчий соратник Шойгу генерал Садовенко
Сьогодні, 09:26
За час повномасштабного вторгнення ліквідовано 16 російських генералів
Російські генерали, яких було ліквідовано з початку великої війни: досьє на воєнних злочинців
22 грудня, 10:09
Заступниця голови КМДА депутатка Київради Ганна Старостенко повідомила про декомунізацію ще 15 об’єктів у столиці
У Києві буде демонтовано пам'ятник Булгакову, Ахматовій та ще 13 об’єктів, пов’язаних із РФ та СРСР
19 грудня, 11:13
Reuters розповів, як РФ намагається заблокувати репараційний кредит Україні
Reuters розповів, як РФ намагається заблокувати репараційний кредит Україні
19 грудня, 01:27
Туреччина готується повернути Росії системи С-400 заради американських винищувачів F-35
Туреччина готується повернути Росії системи С-400 заради американських винищувачів F-35
18 грудня, 04:59
Росія планує списувати іпотеку за народження дітей
Росія планує списувати іпотеку за народження дітей
18 грудня, 04:34
На пунктах пропуску в «Шегинях» та «Краківці» фіксують найбільші черги
Де на Львівщині найменші черги на кордоні. Список пунктів пропуску
17 грудня, 15:40
Удару було завдано не в порту, а у відкритому морі
Росія завдала удару по турецькому цивільному судну в Чорному морі
13 грудня, 18:51
МОК під керівництвом Кірсті Ковентрі повернув на міжнародні змагання символіку країн-агресорів
МОК дозволив використовувати російський прапор і гімн на міжнародних юнацьких турнірах
11 грудня, 19:21

Соціум

У Норвегії затримано туриста, який перетнув кордон із Росією заради фото
У Норвегії затримано туриста, який перетнув кордон із Росією заради фото
Японські ресторани масово переходять на екзотичний вид м'яса
Японські ресторани масово переходять на екзотичний вид м'яса
Пограбування на пів мільйона: у США невідомі викрали фуру з лобстерами
Пограбування на пів мільйона: у США невідомі викрали фуру з лобстерами
Польща виявила тисячі пачок сигарет з Білорусі у метеозондах
Польща виявила тисячі пачок сигарет з Білорусі у метеозондах
Без сигналу і рятувальників: біля берегів Лівії зникло судно з людьми
Без сигналу і рятувальників: біля берегів Лівії зникло судно з людьми
Українка подасть скаргу на британський коледж, де її змушували вчити російську мову
Українка подасть скаргу на британський коледж, де її змушували вчити російську мову

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua