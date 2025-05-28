Франція ухвалила закон про евтаназію для хворих

Франція ухвалила скандальний закон про евтаназію, який сколихнув суспільство

Нижня палата французького парламенту ухвалила законопроєкт, що дозволяє евтаназію для позбавлення життя людей з невиліковними хворобами. Як повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал France 24, законопроєкт був схвалений 305 голосами «за» та 199 «проти». Після цього документ обговорюватиметься у верхній палаті парламенту.

Зазначається, що для ухвалення остаточного рішення потрібен буде деякий час. Згідно з інформацією, евтаназію зможуть використовувати лише особи віком від 18 років. Однак ці особи повинні бути громадянами Франції або постійними жителями країни.

Крім того, для евтаназії команда медичних працівників повинна підтвердити невиліковну, смертельно небезпечну хворобу пацієнта та нестерпний біль. Однак евтаназія не буде дозволена для осіб з важкими психічними захворюваннями або нейродегенеративними розладами (такими як хвороба Альцгеймера, – «Главком»).

Раніше «Главком» писав, що французькі законодавці знову відкрили дискусію про право на добровільну смерть шляхом асистованого суїциду, яке протягом останніх років широко обговорюється в країні. Слід зазначити, що законодавство про евтаназію наразі існує в Канаді, Бельгії та Нідерландах.