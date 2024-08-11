Авіакатастрофа в Бразилії: всі тіла вилучені з місця падіння літака

Літак впав у житловому районі, але на землі ніхто не постраждав

Родичі загиблих прибувають до міста, щоб допомогти впізнати тіла своїх близьких

У бразильському штаті Сан-Паулу завершилася операція з вилучення тіл усіх 62 жертв авіакатастрофи, що сталася в п'ятницю. Наразі тіла загиблих перевезені до моргу поліції в Сан-Паулу для ідентифікації та передачі сім'ям. Влада організувала проживання для родичів жертв, щоб допомогти їм у цьому процесі. Деталі повідомляють ВВС.

Стало відомо, що ATR 72-500 перевозив 57 пасажирів і чотирьох членів екіпажу між Каскавелом у південному штаті Парана та аеропортом Гуарульюс у місті Сан–Паулу. Але пізніше було підтверджено, що на рейсі був ще один зниклий безвісти пасажир.

«Кадри, що циркулюють у соціальних мережах, показують, як літак вертикально знижується, обертаючись по спіралі під час падіння. Літак впав у житловому районі, але на землі ніхто не постраждав. Чиновники повідомили, що пошкоджено лише один будинок у місцевому комплексі кондомініумів. Штат Сан-Паулу заявив, що завершив операцію з вивезення тіл жертв з місця події о 18:30 за місцевим часом (22:30 BST) у суботу» – пише видання.

Він додав, що тіла –34 чоловіків і 28 жінок - були переміщені в морг поліції в місті Сан-Паулу, де їх ідентифікують і передадуть сім'ям.

«Двоє загиблих, капітан і перший офіцер, уже ідентифіковані, підтвердив штат. Там додали, що члени сімей будуть проживати в готелі в місті, щоб допомогти з ідентифікацією жертв - наразі прибуло 38 сімей. Раніше капітан Мейкон Крісто, речник пожежної служби, сказав, що команди покладаються на ряд факторів, щоб допомогти ідентифікувати пасажирів», –повідомляють журналісти видання.

Французько-італійський виробник літаків ATR висловив готовність до співпраці з бразильською владою у розслідуванні причин катастрофи.

Як повідомляє веб-сайту відстеження Flightradar24, рейс 2283 вилетів з Каскавела об 11:56 за місцевим часом (14:56 за Гринвічем) у п’ятницю та мав прибути о 13:40.

Останнє повідомлення від літака було отримано приблизно за 20 хвилин до запланованої посадки. Агентство цивільної авіації Бразилії заявило, що літак, який був побудований у 2010 році, був «у хорошому робочому стані, з дійсними сертифікатами реєстрації та льотної придатності».

Також агенство додає, що всі члени екіпажу мали ціцензії та дійсну клаліфікацію. Ранкова лікарня Uopeccan у Каскавелі повідомила, що серед загиблих є чотири лікарі-стажері цієї лікарні. Момент падіння літака бачили місцеві жителі, деякі з них розповідали, що внаслідок падіння пошкодженні їхні будинки.

Один із очевидці Луїс Аугусто де Олівейра сказав Reuters, що він, його дружина та їхня покоївка були вдома, коли «раптом ми побачили, як літак вибухнув на задньому дворі мого будинку» .

«У момент зіткнення через шум ми подумали, що це зламався вертоліт», – розповів очевидець катастрофи.

Він додав, що всі в будинку не постраждали, і хоч були певні пошкодження, але вони були мінімальними, наскільки це можливо.

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