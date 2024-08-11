Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Авіакатастрофа в Бразилії: всі тіла вилучені з місця падіння літака

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Авіакатастрофа в Бразилії: всі тіла вилучені з місця падіння літака
Літак впав у житловому районі, але на землі ніхто не постраждав
фото: ВВС

Родичі загиблих прибувають до міста, щоб допомогти впізнати тіла своїх близьких

У бразильському штаті Сан-Паулу завершилася операція з вилучення тіл усіх 62 жертв авіакатастрофи, що сталася в п'ятницю. Наразі тіла загиблих перевезені до моргу поліції в Сан-Паулу для ідентифікації та передачі сім'ям. Влада організувала проживання для родичів жертв, щоб допомогти їм у цьому процесі. Деталі повідомляють ВВС. 

Стало відомо, що ATR 72-500 перевозив 57 пасажирів і чотирьох членів екіпажу між Каскавелом у південному штаті Парана та аеропортом Гуарульюс у місті Сан–Паулу. Але пізніше було підтверджено, що на рейсі був ще один зниклий безвісти пасажир.

«Кадри, що циркулюють у соціальних мережах, показують, як літак вертикально знижується, обертаючись по спіралі під час падіння. Літак впав у житловому районі, але на землі ніхто не постраждав. Чиновники повідомили, що пошкоджено лише один будинок у місцевому комплексі кондомініумів. Штат Сан-Паулу заявив, що завершив операцію з вивезення тіл жертв з місця події о 18:30 за місцевим часом (22:30 BST) у суботу» – пише видання.

Він додав, що тіла –34 чоловіків і 28 жінок - були переміщені в морг поліції в місті Сан-Паулу, де їх ідентифікують і передадуть сім'ям.

«Двоє загиблих, капітан і перший офіцер, уже ідентифіковані, підтвердив штат. Там додали, що члени сімей будуть проживати в готелі в місті, щоб допомогти з ідентифікацією жертв - наразі прибуло 38 сімей. Раніше капітан Мейкон Крісто, речник пожежної служби, сказав, що команди покладаються на ряд факторів, щоб допомогти ідентифікувати пасажирів», –повідомляють журналісти видання.

Французько-італійський виробник літаків ATR висловив готовність до співпраці з бразильською владою у розслідуванні причин катастрофи.

Як повідомляє веб-сайту відстеження Flightradar24, рейс 2283 вилетів з Каскавела об 11:56 за місцевим часом (14:56 за Гринвічем) у п’ятницю та мав прибути о 13:40.

Останнє повідомлення від літака було отримано приблизно за 20 хвилин до запланованої посадки. Агентство цивільної авіації Бразилії заявило, що літак, який був побудований у 2010 році, був «у хорошому робочому стані, з дійсними сертифікатами реєстрації та льотної придатності».

Також агенство додає, що всі члени екіпажу мали ціцензії та дійсну клаліфікацію. Ранкова лікарня Uopeccan у Каскавелі повідомила, що серед загиблих є чотири лікарі-стажері цієї лікарні. Момент падіння літака бачили місцеві жителі, деякі з них розповідали, що внаслідок падіння пошкодженні їхні будинки.

Один із очевидці Луїс Аугусто де Олівейра сказав Reuters, що він, його дружина та їхня покоївка були вдома, коли «раптом ми побачили, як літак вибухнув на задньому дворі мого будинку» .

«У момент зіткнення через шум ми подумали, що це зламався вертоліт», – розповів очевидець катастрофи. 

Він додав, що всі в будинку не постраждали, і хоч були певні пошкодження, але вони були мінімальними, наскільки це можливо.

Нагадаємо: наслідки авіакастрофи в Бразилії. 
 

Теги: літак вертоліт лікарня розслідування будинок дружина влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні новини за сьогоднішню ніч
Замах на Трампа та смерть брата Мустафи Джемілєва: головне за ніч
14 липня, 07:20
Правоохоронці перекрили вулицю біля будинку Томаса Метью Крукса
У машині підозрюваного у замаху на Трампа знайшли вибухівку – CNN
14 липня, 20:04
Літак був збитий ракетою, випущеною зенітно-ракетним комплексом «Бук» поблизу населеного пункту Сніжне
Десята річниця збиття літака MH17 над Донбасом: як це було та який вирок виніс суд
17 липня, 09:36
Російський літак намагався обстрілювати позиції українських захисників
Сили оборони знищили російський Су-25
19 липня, 15:00
Російські Telegram-канали публікують уламки нібито українських дронів
У Рязані в районі військового аеродрому лунали вибухи
27 липня, 08:59
Необхідно подати до районної державної адміністрації заяву
Кияни можуть отримати компенсацію за купівлю генераторів та сонячних батарей
28 липня, 05:15
Дрони СБУ уразили ворожий гелікоптер у Курській області
Дрони СБУ уразили ворожий гелікоптер у Курській області
9 серпня, 11:36
Пошкоджена стела на в’їзді у Часів Яр
Ситуація у Часовому Ярі. Влада Донеччини шокована поведінкою місцевих
9 серпня, 10:43
Однак, можливим варіантом виїзду залишається пункт пропуску на білорусько-українському кордоні
Гуманітарний коридор на Сумщині закрито через обстріли з боку РФ – Мінреінтеграції
Сьогодні, 04:18

Соціум

Авіакатастрофа в Бразилії: всі тіла вилучені з місця падіння літака
Авіакатастрофа в Бразилії: всі тіла вилучені з місця падіння літака
У Сербії десятки тисяч протестують проти видобутку літію
У Сербії десятки тисяч протестують проти видобутку літію
У Ростові-на-Дону пролунав потужний вибух, спалахнула масштабна пожежа
У Ростові-на-Дону пролунав потужний вибух, спалахнула масштабна пожежа
Готельний бізнес в окупованому Криму занепадає: туристи не їдуть
Готельний бізнес в окупованому Криму занепадає: туристи не їдуть
У Курській області впав ще один російський прапор (відео)
У Курській області впав ще один російський прапор (відео)
Ізраїль вдарив по школі в Газі й ліквідував вископосадовця ХАМАСу
Ізраїль вдарив по школі в Газі й ліквідував вископосадовця ХАМАСу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
33K
Грузія стає колонією… Китаю. Хроніка поглинання
31K
Удар по Курську. Українці влаштували РЕБ-революцію
17K
Митрополит, якого Ющенко зробив Героєм України, скоїв п’яне ДТП. Місцева влада приховує деталі
17K
Лукашенко прокоментував операцію ЗСУ у Курській області
16K
Операція в Курській області: реакція МАГАТЕ

Новини

У Курську прогриміли вибухи на тлі масованої атаки, повідомляють про руйнування (оновлено)
Сьогодні, 01:05
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
Вчора, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
Вчора, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
9 серпня, 19:28
За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
8 серпня, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
8 серпня, 14:42

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua