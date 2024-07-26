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Церемонія відкриття Олімпійських ігор у Парижі. Пряма трансляція

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Церемонія відкриття Олімпійських ігор у Парижі. Пряма трансляція
Тисячі спортсменів стануть учасниками церемонії відкриття

Церемонія відкриття стане революційною, адже атлети не йтимуть з прапорами, а пливтимуть на човнах

Сьогодні, 26 липня, у столиці Франції Парижі о 20:30 за київським часом розпочалася церемонія відкриття Олімпійських ігор 2024 року.

Захід запланований на Сені в Парижі. В прямому ефірі церемонію також показують телеканали «Перший» та «Суспільне» (регіональні) та платформа «Суспільне Спорт». Організатори Олімпійських ігор вирішили влаштувати парад човнів на річці Сена замість звичної процесії в чаші головної арени змагань. Офіційна частина презентації атлетів відбудеться на майдані Трокадеро поруч із Ейфелевою вежею. 

Отже, замість ходи легкоатлетичними доріжками тисячі спортсменів стануть учасниками річкового заходу. Натомість роль природних глядацьких трибун виконають набережні Сени. Концепція відкритого простору зробить Париж-2024 найбільшою церемонією відкриття з точки зору охоплення – аудиторії та географії.

Під час параду Сеною пройдуть майже 100 човнів. На бортах перебуватимуть представники понад двохсот країн. Спортсмени з невеликих команд розділять судна з іншими спортивними мікродержавами, а великі збірні матимуть власні, національні човни.

Маршрут олімпійської «регати» протягнеться від мосту Аустерліц на 6 км на захід повз історичні принади столиці Франції на кшталт собору Норт-Дам і музею Лувр до згаданого Трокадеро. Безпосередньо на майдані навпроти Ейфелевої вежі запалять олімпійський вогонь і оголосять Ігри відкритими.

Зміст розважальної частини церемонії відкриття залишається таємницею. Навіть був поголос про Леді Гагу.

Нагадаємо, тенісистка Еліна Світоліна буде нести прапор України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024. 

Як повідомлялося, уже сьогодні,  26 липня, відбудеться церемонія відкриття Олімпійських Ігор-2024, яка пройде на річці Сені та стане революційною, адже атлети не йтимуть з прапорами, а пливтимуть на човнах. 

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Теги: Олімпіада Франція олімпійські ігри прапор України Париж Еліна Світоліна спорт

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