Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2024 року
Найбільш активним ворог був на Покровському напрямку, де провів третину від усіх атак
За добу російські загарбники завдали по території України два ракетні (2 ракети), 32 авіаційні удари (48 КАБ) та 498 ударів дронами-камікадзе, а також здійснили 2462 обстріли позицій наших військ.
Новини війни в Україні
З початку доби відбулося 99 бойових зіткнень, з яких 22 на цей час ще тривають. Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущені просування противника в глибину нашої території.Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Останні новини з фронту
Найбільш активним сьогодні ворог був на Покровському напрямку – провів тут третину від усіх атак.
На Харківському напрямку
Противник не припиняє спроб прорвати оборону наших військ. З початку доби ворог здійснив 11 безуспішних атак в напрямках населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку
Підрозділи наших військ відбивають три атаки противника в бік Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Ситуація контрольована. Ворог уже отримав жорстку відсіч біля Глушківки і Петропавлівки та підраховує свої втрати.
На Лиманському напрямку
На Лиманському напрямку наші війська відбивали 11 атак противника на напрямках Нововодяне - Макіївка; Площанка - Невське; Залиман - Макіївка Голікове - Невське – сім штурмів відбито, ще чотири атаки тривають. Ситуація контрольована.
На Сіверському напрямку
Російські загарбники тричі безуспішно штурмували українські позиції біля Спірного, а також робили спроби прорвати оборону в районах Виїмки та Переїзного.
На Краматорському напрямку
Протягом доби російські війська 7 разів намагалися прорвати оборону українських сил на Краматорському напрямку. Українським захисникам вдалося відбити 5 атак, проте бойові дії тривають в районах Часового Яру та Іванівського.
На Торецькому напрямку
Кількість ворожих атак збільшилась до 12. Десять з них відбито, ще дві - продовжуються - ворог атакує неподалік Залізного.
На Покровському напрямку
Тривають дев’ять атак росіян у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Прогрес і Новоселівка Перша. Ще 24 спроби загарбників просунутись уперед зупинено. Загальні втрати ворога на цьому напрямку сьогодні попередньо склали 329 російських окупантів вбитими та пораненими. Знищено 14 одиниць озброєння і військової техніки, серед яких літак-штурмовик Су-25 та танк. Ще один танк і шість гармат значно пошкоджено.
На Курахівському напрямку
Ворог не припиняє спроб прорвати оборону наших військ. Тривають два бойових зіткнення на напрямку Старомихайлівк–Красногорівка. Шість атак окупантів наші воїни відбили біля Костянтинівки та тієї ж Красногорівки.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Нагадаємо, триває 878-й день повномасштабної війни в Україні.
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