Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2024 року

Найбільш активним ворог був на Покровському напрямку, де провів третину від усіх атак

За добу російські загарбники завдали по території України два ракетні (2 ракети), 32 авіаційні удари (48 КАБ) та 498 ударів дронами-камікадзе, а також здійснили 2462 обстріли позицій наших військ.



мапа: ISW

Новини війни в Україні

З початку доби відбулося 99 бойових зіткнень, з яких 22 на цей час ще тривають. Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущені просування противника в глибину нашої території.Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш активним сьогодні ворог був на Покровському напрямку – провів тут третину від усіх атак.

На Харківському напрямку

Противник не припиняє спроб прорвати оборону наших військ. З початку доби ворог здійснив 11 безуспішних атак в напрямках населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ.

мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Підрозділи наших військ відбивають три атаки противника в бік Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Ситуація контрольована. Ворог уже отримав жорстку відсіч біля Глушківки і Петропавлівки та підраховує свої втрати.

мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 11 атак противника на напрямках Нововодяне - Макіївка; Площанка - Невське; Залиман - Макіївка Голікове - Невське – сім штурмів відбито, ще чотири атаки тривають. Ситуація контрольована.

мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Російські загарбники тричі безуспішно штурмували українські позиції біля Спірного, а також робили спроби прорвати оборону в районах Виїмки та Переїзного.

мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Протягом доби російські війська 7 разів намагалися прорвати оборону українських сил на Краматорському напрямку. Українським захисникам вдалося відбити 5 атак, проте бойові дії тривають в районах Часового Яру та Іванівського.

мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Кількість ворожих атак збільшилась до 12. Десять з них відбито, ще дві - продовжуються - ворог атакує неподалік Залізного.

На Покровському напрямку

Тривають дев’ять атак росіян у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Прогрес і Новоселівка Перша. Ще 24 спроби загарбників просунутись уперед зупинено. Загальні втрати ворога на цьому напрямку сьогодні попередньо склали 329 російських окупантів вбитими та пораненими. Знищено 14 одиниць озброєння і військової техніки, серед яких літак-штурмовик Су-25 та танк. Ще один танк і шість гармат значно пошкоджено.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог не припиняє спроб прорвати оборону наших військ. Тривають два бойових зіткнення на напрямку Старомихайлівк–Красногорівка. Шість атак окупантів наші воїни відбили біля Костянтинівки та тієї ж Красногорівки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо, триває 878-й день повномасштабної війни в Україні.