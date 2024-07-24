Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2024 року
За добу відбулося 99 бойових зіткненнь
Фото з відкритих джерел

Найбільш активним ворог був на Покровському напрямку, де провів  третину від усіх атак

За добу російські загарбники завдали по території України два ракетні (2 ракети), 32 авіаційні удари (48 КАБ) та 498 ударів дронами-камікадзе, а також здійснили 2462 обстріли позицій наших військ.
 

Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

З початку доби відбулося 99 бойових зіткнень, з яких 22 на цей час ще тривають. Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущені просування противника в глибину нашої території.Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш активним сьогодні ворог був на Покровському напрямку – провів тут третину від усіх атак.

На Харківському напрямку

Противник не припиняє спроб прорвати оборону наших військ. З початку доби ворог здійснив 11 безуспішних атак в напрямках населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Підрозділи наших військ відбивають три атаки противника в бік Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Ситуація контрольована. Ворог уже отримав жорстку відсіч біля Глушківки і Петропавлівки та підраховує свої втрати.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 11 атак противника на напрямках Нововодяне - Макіївка; Площанка - Невське; Залиман - Макіївка Голікове - Невське – сім штурмів відбито, ще чотири атаки тривають. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Російські загарбники тричі безуспішно штурмували українські позиції біля Спірного, а також робили спроби прорвати оборону в районах Виїмки та Переїзного.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Протягом доби російські війська 7 разів намагалися прорвати оборону українських сил на Краматорському напрямку. Українським захисникам вдалося відбити 5 атак, проте бойові дії тривають в районах Часового Яру та Іванівського.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Кількість ворожих атак збільшилась до 12. Десять з них відбито, ще дві - продовжуються - ворог атакує неподалік Залізного.

На Покровському напрямку

Тривають дев’ять атак росіян у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Прогрес і Новоселівка Перша. Ще 24 спроби загарбників просунутись уперед зупинено. Загальні втрати ворога на цьому напрямку сьогодні попередньо склали 329 російських окупантів вбитими та пораненими. Знищено 14 одиниць озброєння і військової техніки, серед яких літак-штурмовик Су-25 та танк. Ще один танк і шість гармат значно пошкоджено.

Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог не припиняє спроб прорвати оборону наших військ. Тривають два бойових зіткнення на напрямку Старомихайлівк–Красногорівка. Шість атак окупантів наші воїни відбили біля Костянтинівки та тієї ж Красногорівки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо, триває 878-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб літак озброєння Макіївка втрати ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саміт нас не ощасливив, але й РФ не зрадіє. Нас підводять до важких компромісів
Глибоке занепокоєння НАТО чи Короткі підсумки нещодавнього саміту
12 липня, 16:53
Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ
Ворог застосував авіацію: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
26 червня, 17:46
Люк аварійного виходу літака був пошкоджений безпосередньо під час польоту
США ввели санкції проти Boeing щодо інциденту з дверима літака 737 Max 9
27 червня, 20:22
РФ знову атакує Сумщину дронами і не лише
Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
28 червня, 09:20
Окупанти просунулися в межах Вовчанська: аналіз ISW
Окупанти просунулися в межах Вовчанська: аналіз ISW
3 липня, 04:38
Чорноморський флоРФ перемістився з Криму в порт Новоросійська
Які російські кораблі залишилися в Криму? ВМС дали відповідь
7 липня, 14:57
Відбулося 117 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 8 липня 2024 року
8 липня, 00:00
Від початку доби відбулося 86 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 17 липня 2024 року
17 липня, 00:00
Росіяни провалюють вступну кампанію на ТОТ України
Вступна кампанія в «фейкових ВУЗах» на ТОТ провалилася
Вчора, 23:15

Суспільство

24 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
24 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2024 року
Вступна кампанія в «фейкових ВУЗах» на ТОТ провалилася
Вступна кампанія в «фейкових ВУЗах» на ТОТ провалилася
Київський університет імені Тараса Шевченка відновить вивчення білоруської мови
Київський університет імені Тараса Шевченка відновить вивчення білоруської мови
Повідомлено, скільки вибухонебезпечних предметів знешкоджено з початку повномасштабної війни
Повідомлено, скільки вибухонебезпечних предметів знешкоджено з початку повномасштабної війни
«Вони у доміку». Літераторка проаналізувала, як провідні письменники реагували на смерть Фаріон
«Вони у доміку». Літераторка проаналізувала, як провідні письменники реагували на смерть Фаріон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
ТЦК перевірятимуть документи на вулиці по-новому: пояснення
51K
Вбивство Фаріон: стали відомі нові деталі розслідування
22K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
7211
На яхти підсанкційних російських олігархів почали «полювати» невідомі люди – Financial Times
7097
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6662
Прибуткова робота без вищої освіти: які варіанти доступні українцям у Німеччині

Новини

Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
Вчора, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
21 липня, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua