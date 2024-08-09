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Авіакатастрофа у Бразилії: названо кількість жертв

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Авіакатастрофа у Бразилії: названо кількість жертв
Літак Voepass вилетів з Каскавела і прямував до Сан-Паулу
фото з відкритих джерел

За словами президента Бразилії, у місті Віньеду в Сан-Паулу розбився літак із 58 пасажирами та чотирма членами екіпажу

У Бразилії на околиці Сан-Паулу сьогодні, 9 серпня, розбився пасажирський літак. На його борту було 62 людини. Про це заявив президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, повідомляє CNN.

«Я хотів би, щоб усі встали, щоб ми могли вшанувати пам'ять хвилиною мовчання, бо щойно у місті Віньеду в Сан-Паулу розбився літак із 58 пасажирами та чотирма членами екіпажу, і, схоже, всі вони загинули», – заявив він у відеозверненні.

За даними сайту Flightradar24, літак Voepass вилетів з Каскавела і прямував до Сан-Паулу.

«Поки що немає жодних підтверджень того, як сталася аварія, і яка ситуація з людьми на борту», – йдеться у заяві авіакомпанії Voepass.

Як повідомлялося, під вечір в бразильському штаті Сан-Паулу розбився літак, здатний перевозити десятки пасажирів.

Нагадаємо, унаслідок падіння гелікоптера на військовій базі Форт-Новосел у штаті Алабама в США загинув один із льотчиків-інструкторів, ще одна людина зазнала поранень.

До слова, у Підмосков'ї в Коломенському районі впав пасажирський літак Sukhoi Superjet 100.

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Теги: авіакатастрофа літак Бразилія президент

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