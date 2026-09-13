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У Франції поїзд зійшов з рейок: серед версій поліції – зловмисний акт

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Франції поїзд зійшов з рейок: серед версій поліції – зловмисний акт
Пасажирський поїзд зійшов із рейок на півночі Франції
фото: bfmtv.com

Слідство вважає, що на одній із рейок лежав уламок рейки, який міг спричинити сходження поїзда

У Нормандії на півночі Франції увечері 11 вересня сталося сходження з рейок пасажирського потяга, який прямував із Руана до Кана з 180 пасажирами на борту. Про це пише «Главком» із посиланням на Le Figaro.

Внаслідок інциденту постраждали 44 людини. За словами місцевого прокурора, основною версією слідства є зловмисний акт: на залізничному полотні виявили уламок рейки, який і міг спричинити аварію. Наразі правоохоронці встановлюють походження цього стороннього предмета.

За даними міністра транспорту Філіпа Табаро, життю 18-річної дівчини, яка зазнала найтяжчих травм і перебуває в університетській лікарні Руана, наразі нічого не загрожує. Загалом медичну допомогу в чотирьох закладах регіону отримали 26 осіб із легкими ушкодженнями, більшість із яких вже виписано додому.

Нагадаємо, у серпні у Великій Британії пасажирський поїзд зійшов із рейок поблизу станції Льюїс у графстві Східний Сассекс. Унаслідок аварії три вагони перекинулися набік. Постраждали 11 людей, на місці працювали екстрені служби.

Раніше повідомлялося, що неподалік Барселони, приміський поїзд зійшов з рейок через обвал підпірної стіни на колії. 

Внаслідок інциденту загинула щонайменше одна людина, ще 37 пасажирів отримали поранення, п'ятеро з яких перебувають у критичному стані. За попередніми даними оператора ADIF, причиною обвалу стіни стали тривалі зливи в регіоні.

Ця трагедія сталася всього через два дні після катастрофічного зіткнення поїздів на півдні країни, яке забрало життя щонайменше 42 людей. Поки рятувальники в Каталонії розбирали уламки приміського потяга, за 800 км від них тривала операція з пошуку тіл загиблих у недільній аварії. Нагадаємо, тоді поїзд, що прямував з Малаги, зійшов з рейок і врізався у зустрічний потяг, через силу удару вагони впали з чотириметрового схилу.

Теги: слідство потяг Франція аварія

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