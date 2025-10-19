У центрі Парижа пограбувано Лувр

Під час пограбування ніхто не постраждав

З Лувру викрадено 9 ювелірних виробів Наполеона, злодії втекли на мотоциклах

У неділю, 19 жовтня, у знаменитому паризькому музеї Лувр сталося зухвале пограбування. Зловмисники викрали дев'ять предметів із колекції ювелірних виробів, пов'язаних із Наполеоном та імператрицею. Про інцидент повідомила міністерка культури Франції Рашида Даті та підтвердила, що вона перебуває на місці події разом із поліцією та працівниками музею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Parisien.

За даними видання, троє чоловіків отримали доступ до будівлі Лувру, скориставшись ділянкою на березі Сени, де наразі тривають будівельні роботи. Злодії проникли до кімнати в галереї Аполлона, використовуючи вантажний ліфт.

Зловмисники вкрали дев'ять предметів, серед яких називають намисто, брошку та тіару з колекції Наполеона. Після скоєння злочину вони втекли на мотоциклах.

На щастя, під час пограбування ніхто не постраждав, як повідомила міністерка культури. Наразі музей закритий для відвідувачів, триває розслідування.

Журналісти уточнили важливу деталь: знаменитий найбільший діамант королівської колекції, «Регент», вагою понад 140 каратів, не був викрадений.

Наразі правоохоронці працюють на місці події, підраховуючи точний розмір завданих музею збитків.

