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У Києві відкриється виставка Анатолія Криволапа з картинами, які раніше були невідомі публіці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві відкриється виставка Анатолія Криволапа з картинами, які раніше були невідомі публіці
Дійсний член Національної академії мистецтв України та лауреат Шевченківської премії Анатолій Криволап
фото: Павло Бездітний/pragmatika.media

Проєкт «Світло і колір» присвячений 80-річчю одного з найвідоміших сучасних українських художників

У Національному музеї «Київська картинна галерея» розпочинає роботу виставковий проєкт Анатолія Криволапа «Світло і колір». Експозиція стане завершальною у циклі виставок, організованих різними культурними інституціями до 80-річчя художника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Нацiонального музею «Київська картинна галерея».

У Києві відкриється виставка Анатолія Криволапа з картинами, які раніше були невідомі публіці фото 1
фото: надане організатором виставки

Головною темою проєкту стала взаємодія світла й кольору у просторі українського пейзажу. У своїх роботах художник відмовляється від буквального відтворення природи. Знайомі краєвиди він перетворює на мінімалістські й водночас емоційні образи.

Широкі площини насиченого кольору формують простір без класичної перспективи. Світло і темрява у картинах Криволапа стають не лише художніми засобами, а й способом говорити про життя, час і зв’язок людини із землею

«Для себе я вирішив: жити й писати безпосередньо те, що мене оточує в конкретному місці проживання. Мені цікаво зберегти цей екзотичний український дух, його уривки, рештки, однак способи я для цього шукаю сучасні», – говорить Анатолій Криволап.

Картина Анатолія Криволапа «Український мотив» з колекції Музею сучасного українського мистецтва Корсаків
Картина Анатолія Криволапа «Український мотив» з колекції Музею сучасного українського мистецтва Корсаків
фото з Facebook-сторінки Анатолія Криволапа

Емоції, народжені від спостереження за динамікою світла, Криволап втілює в живописно опоетизованому циклі доби. Логіка експозиції «підсвічує» цю авторську драматургію, ніби відтворюючи у просторі виставки один світловий день – від денних, сонячно-раціональних світло-колірних варіацій до згущених містично-утаємничених інтуїтивних відбитків ночі

Центральною роботою виставки стане масштабне полотно «Хмара над горами», створене 2018 року. У ньому світло, колір, земля і небо поєднуються у напруженому діалозі двох стихій.

Анатолій Криволап – класик сучасного українського мистецтва, дійсний член Національної академії мистецтв України та лауреат Шевченківської премії. 

З 1992-го по 1995 роки Криволап був активним учасником «Живописного заповідника» – впливової групи художників в новітній історії українського мистецтва. У 2000-х переїхав з Києва в село Засупоївка під Яготином, де живе і працює.

13 травня 2011 року на аукціоні Phillips de Pury & Co у Нью-Йорку картину «Степ» Анатолія Криволапа продали за $98,5 тис.

Картина «Степ» Анатолія Криволапа
Картина «Степ» Анатолія Криволапа
фото: Анатолій Криволап/Facebook
Картина Анатолія Криволапа «Сутінки» (2003), яка була продана за $38 тис. на аукціоні Bonhams у 2012 році
Картина Анатолія Криволапа «Сутінки» (2003), яка була продана за $38 тис. на аукціоні Bonhams у 2012 році
фото: Анатолій Криволап/Facebook

Нова виставка Анатолія Криволапа об’єднає результати його творчих і світоглядних пошуків за останні 25 років. Більшість представлених робіт широкий загал побачить уперше.

Коли: з 16 вересня.

Місце проведення: Нацiональний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Теги: земля музеї музей виставка художник

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