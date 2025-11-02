Пограбування Лувру на $102 млн: прокурор повідомив нові подробиці про злочинців

Незважаючи на арешти, прокурор Беккуо повідомила, що «принаймні одна людина досі зникла безвісти»

Зухвале пограбування Лувру, під час якого минулого місяця було викрадено історичних коштовностей на суму $102 млн, було здійснено дрібними злочинцями, а не професіоналами зі світу організованої злочинності. Таку заяву зробила прокурор Парижа Лор Беккуо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Пограбування, яке тривало менше семи хвилин, було скоєно двома чоловіками, які використали вантажний підйомник, щоб піднятися на другий поверх Лувру, розбити вікно та відкрити вітрини кутовими шліфувальними машинками.

За словами прокурора Беккуо, профілі заарештованих підозрюваних не схожі на «професійних гангстерів у стилі «Одинадцяти друзів Оушена»».

«Це не зовсім повсякденна злочинність... але це тип злочинності, який ми зазвичай не асоціюємо з вищими ешелонами організованої злочинності», – зазначила прокурор.

Влада стверджує, що підозрювані є «явно місцевими жителями» з бідних північних передмість Парижа (Сен-Сен-Дені).

Через тиждень після пограбування поліція заарештувала двох чоловіків – 34-річного алжирця, який намагався сісти на рейс до Алжиру, та 39-річного чоловіка, який уже перебував під судовим наглядом за крадіжку. Обидва «частково визнали» свою причетність.

29 жовтня були заарештовані ще двоє підозрюваних – 37-річний чоловік (мав 11 судимостей, його ДНК знайдено у вантажівці) та 38-річна жінка (партнерка одного з підозрюваних).

Французькі ЗМІ припускають, що грабіжники були аматорами, оскільки вони впустили найціннішу з викрадених коштовностей – корону імператриці Євгенії – під час втечі та залишили на місці події інструменти.

Незважаючи на арешти, прокурор Беккуо повідомила, що «принаймні одна людина досі зникла безвісти» з групи, яка здійснила пограбування, і не виключила наявності інших спільників. Викрадені коштовності досі не знайдено.

Як відомо, Бюро боротьби з тероризмом Франції заарештувало сімох підозрюваних у резонансному пограбуванні Лувру в Парижі, яке сталося 19 жовтня. За інформацією газети Le Figaro, серед затриманих фігурують несподівані особи, зокрема мігрант, таксист та співробітник спецназу.

До слова, затримані чоловіки, яких підозрюють у пограбуванні Лувру, частково визнали свою провину.

Нагадаємо, пограбування сталося вранці 19 жовтня, викрадачі піднялися на один із фасадів музею, розбили вікна, проникли до кімнати в галереї Аполлона та викрали низку коштовностей.