Макрон оголосив про передачу Україні радарів і ракет для ППО

Французький президент заявив про нову допомогу після зустрічі із Зеленським та попередив про загрозу для української енергетики взимку

Франція посилить протиповітряну оборону України новими радарами та ракетами-перехоплювачами. Відповідні домовленості президент Франції Еммануель Макрон обговорив із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Макрона в соцмережі X.

Французький лідер повідомив, що провів із Зеленським ґрунтовну зустріч. Однією з головних тем стали російські удари по українській енергетичній інфраструктурі та підготовка країни до зими.

🇺🇦🇫🇷 Під час зустрічі з президентом Макроном йшлося про безпеку та зимовий пакет підтримки для України, - Зеленський



💬 "Ми готові також забезпечити додаткові системи ППО SAMP/T та ракети до них за рахунок фінансових можливостей в межах позики ЄС". pic.twitter.com/prgcfGgL6u — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 22, 2026 Підписуйтеся на сторінку «Главкома» у соціальній мережі Х

«Російські удари по енергетичній інфраструктурі України загрожують позбавити мільйони сімей опалення та електроенергії. Франція буде поруч з Україною цієї зими, а країни G7 у сфері енергетики також будуть мобілізовані на її підтримку», – заявив Макрон.

Президент Франції зазначив, що Париж також продовжить посилювати українську протиповітряну оборону. Зокрема, сторони підписали контракт на постачання радарів. Крім того, Україна отримає ракети-перехоплювачі.

Нагадаємо, що Макрон обговорив питання підтримки України із президентом США Дональдом Трампом. Окремою темою розмови стала можливість енергетичного перемир'я між Україною та Росією, а також запровадження мораторію в Чорному морі. За словами Макрона, Франція підтримує обидві ініціативи.

Французький президент наголосив, що ці питання мають стати одними з ключових під час переговорів, які, за його словами, повинні відновитися та привести до справедливого і тривалого миру.