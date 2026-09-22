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Макрон оголосив про передачу Україні радарів і ракет для ППО

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Макрон оголосив про передачу Україні радарів і ракет для ППО
Макрон розкрив деталі нової допомоги Україні
фото: @EmmanuelMacron

Французький президент заявив про нову допомогу після зустрічі із Зеленським та попередив про загрозу для української енергетики взимку

Франція посилить протиповітряну оборону України новими радарами та ракетами-перехоплювачами. Відповідні домовленості президент Франції Еммануель Макрон обговорив із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Макрона в соцмережі X.

Французький лідер повідомив, що провів із Зеленським ґрунтовну зустріч. Однією з головних тем стали російські удари по українській енергетичній інфраструктурі та підготовка країни до зими.

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«Російські удари по енергетичній інфраструктурі України загрожують позбавити мільйони сімей опалення та електроенергії. Франція буде поруч з Україною цієї зими, а країни G7 у сфері енергетики також будуть мобілізовані на її підтримку», – заявив Макрон.

Президент Франції зазначив, що Париж також продовжить посилювати українську протиповітряну оборону. Зокрема, сторони підписали контракт на постачання радарів. Крім того, Україна отримає ракети-перехоплювачі.

Нагадаємо, що Макрон обговорив питання підтримки України із президентом США Дональдом Трампом. Окремою темою розмови стала можливість енергетичного перемир'я між Україною та Росією, а також запровадження мораторію в Чорному морі. За словами Макрона, Франція підтримує обидві ініціативи.

Французький президент наголосив, що ці питання мають стати одними з ключових під час переговорів, які, за його словами, повинні відновитися та привести до справедливого і тривалого миру.

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Теги: Франція Володимир Зеленський Еммануель Макрон системи ППО

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