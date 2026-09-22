Макрон оголосив про передачу Україні радарів і ракет для ППО
Французький президент заявив про нову допомогу після зустрічі із Зеленським та попередив про загрозу для української енергетики взимку
Франція посилить протиповітряну оборону України новими радарами та ракетами-перехоплювачами. Відповідні домовленості президент Франції Еммануель Макрон обговорив із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Макрона в соцмережі X.
Французький лідер повідомив, що провів із Зеленським ґрунтовну зустріч. Однією з головних тем стали російські удари по українській енергетичній інфраструктурі та підготовка країни до зими.
«Російські удари по енергетичній інфраструктурі України загрожують позбавити мільйони сімей опалення та електроенергії. Франція буде поруч з Україною цієї зими, а країни G7 у сфері енергетики також будуть мобілізовані на її підтримку», – заявив Макрон.
Президент Франції зазначив, що Париж також продовжить посилювати українську протиповітряну оборону. Зокрема, сторони підписали контракт на постачання радарів. Крім того, Україна отримає ракети-перехоплювачі.
Нагадаємо, що Макрон обговорив питання підтримки України із президентом США Дональдом Трампом. Окремою темою розмови стала можливість енергетичного перемир'я між Україною та Росією, а також запровадження мораторію в Чорному морі. За словами Макрона, Франція підтримує обидві ініціативи.
Французький президент наголосив, що ці питання мають стати одними з ключових під час переговорів, які, за його словами, повинні відновитися та привести до справедливого і тривалого миру.
Коментарі — 0