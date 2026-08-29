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Грабіжники на очах у відвідувачів винесли з музею кольє з 673 діамантами

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Поліцейські збирають докази після зухвалого пограбування музею
фото: dpa

Двох підозрюваних оголошено у національний та міжнародний розшук

У Відні двоє чоловіків серед білого дня пограбували Музей прикладного мистецтва (MAK). Зловмисники розбили музейну вітрину та викрали історичне діамантове кольє вартістю кілька мільйонів євро. Пограбування сталося на очах у відвідувачів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ORF.

Інцидент стався 27 серпня. За даними слідства, чоловіки зайшли до музею як звичайні відвідувачі: придбали квитки та пройшли до виставкових залів. Там один із них дістав зброю, а інший за допомогою молотка розбив вітрину з коштовністю.

У поліції вважають, що пістолет, який мав один із нападників, імовірно, був справжнім. Чоловік не застосовував зброю, однак відкрито демонстрував її, щоб звільнити собі шлях.

Зловмисники втекли пішки, їхній слід загубився

Злочинці забрали кольє та втекли пішки у напрямку міського парку, розташованого безпосередньо біля музею. Саме там їхній слід губиться. Наразі невідомо, чи пересіли вони згодом в автомобіль або продовжили втечу іншим способом.

Поліція оголосила обох чоловіків у національний та міжнародний розшук та оприлюднила їхні фотографії з камер відеоспостереження. За описом правоохоронців, підозрювані мають зріст близько 170–175 см, худорляву статуру, темне волосся та темні бороди. Під час пограбування вони були одягнені у чорний верхній одяг і темне взуття з білою підошвою.

Правоохоронці оприлюднили фото підозрюваних
Правоохоронці оприлюднили фото підозрюваних
фото: поліція Відня

Слідчі вивчають записи камер спостереження не лише в самому музеї, а й на навколишніх вулицях та станціях метро, а також опитують свідків. Правоохоронці з'ясовують і те, яким способом чоловіки оплатили квитки. Версію про можливе пограбування на замовлення поліція поки не коментує.

Що відомо про викрадене кольє

Здобиччю грабіжників стало історичне платинове кольє єгипетської королеви Назлі, створене у 1939 році. Прикраса оздоблена 673 діамантами загальною вагою близько 200 каратів. У 2015 році кольє продали на аукціоні Sotheby's за $4,3 млн, що на той момент становило близько €3,7 млн.

Нині коштовність оцінюють у кілька мільйонів євро. Експерт із мистецтва Отто Ганс Ресслер не вважає, що йшлося про крадіжку на замовлення. Він побоюється, що зловмисники можуть вийняти діаманти з прикраси, а решту переплавити, щоб продати окремо.

Що кажуть у музеї

Директорка MAK Ліллі Голляйн заявила, що система безпеки музею «спрацювала за планом». За її словами, першочерговим завданням охорони було не вступати у протистояння з озброєними нападниками, а безпечно евакуювати відвідувачів. «На щастя, ніхто не постраждав. Це найважливіше», – наголосила вона.

Голляйн стверджує, що експонати розміщені у спеціальних вітринах із куленепробивним склом, вбудованих у стіни. Водночас керівник сектору безпеки профспілки vida Гернот Копп висловив здивування тим, що вітрину вдалося розбити молотком. Куленепробивне скло зазвичай не можна розбити таким способом.

Після інциденту музей продовжив роботу, а виставку «Glanzstücke», де сталося пограбування, 28 серпня знову відкрили для відвідувачів. У MAK заявили, що умови для відновлення роботи перевірили разом із поліцією. На виставці представлені близько 500 експонатів: понад 300 ювелірних виробів Van Cleef & Arpels та більш як 200 предметів із колекції самого музею.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року зухвале пограбування сталося у паризькому Луврі. Зловмисники серед білого дня проникли до Галереї Аполлона, де зберігаються французькі королівські коштовності, розбили вітрини та за лічені хвилини винесли історичні прикраси.

Згодом стало відомо, що вартість викраденого оцінювали приблизно у $102 млн. Частину підозрюваних затримали. Паризька прокуратура заявляла, що виконавцями виявилися не професійні гангстери, а місцеві злочинці з кримінальним минулим.

Одну з прикрас – пошкоджену корону імператриці Євгенії – злочинці загубили під час втечі. Решту викрадених коштовностей досі не знайшли. У липні 2026 року Галерею Аполлона вперше після пограбування знову відкрили для відвідувачів, однак уже без ювелірних експонатів.

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Теги: розшук пограбування музеї Відень Австрія поліція музей історія

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