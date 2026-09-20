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Померла авторка скандальної теорії про «справжню стать» Бріжит Макрон

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Померла авторка скандальної теорії про «справжню стать» Бріжит Макрон
Наташа Рей стверджувала, що Бріжит Макрон нібито народилася чоловіком
фото з соцмереж

Наташа Рей заявляла, що Бріжит Макрон нібито народилася чоловіком на ім'я Жан-Мішель

Французька блогерка Наташа Рей померла 13 вересня. Вона стояла біля витоків конспірологічної теорії про те, що перша леді Франції Бріжит Макрон нібито народилася чоловіком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання 20 Minutes.

Першим про смерть Рей повідомив Ксав'є Пуссар, також відомий поширенням конспірологічних теорій. За його словами, причиною смерті блогерки став рак. Журналісти 20 Minutes підтвердили інформацію про смерть Рей. Представники єпархії повідомили виданню, що її похорон відбувся 18 вересня у церкві Сен-Пале у французькому місті Сент.

У грудні 2021 року Амандін Рой, яка називає себе медіумкою та стверджує, що має здатність спілкуватися з потойбічним світом, опублікувала чотиригодинне інтерв'ю з Наташею Рей. У ньому блогерка розповідала про нібито викриті нею «державну брехню» та «шахрайство» щодо походження Бріжит Макрон. 

Рей стверджувала, що провела трирічне «розслідування», за результатами якого дійшла висновку, що Бріжит Макрон нібито народилася чоловіком на ім'я Жан-Мішель.

Ця конспірологічна теорія стала вірусною напередодні президентських виборів у Франції 2022 року. У соцмережах поширювали твердження, нібито жінки на ім'я Бріжит Троньє (дівоче прізвище першої леді) насправді не існувало, а нинішня перша леді Франції – це нібито її брат Жан-Мішель Троньє, який змінив стать та ім'я.

У 2022 році Бріжит Макрон подала скаргу про наклеп проти Наташі Рей та Амандін Рой. У 2024 році суд першої інстанції визнав жінок винними у поширенні неправдивої інформації та призначив їм умовний штраф у розмірі €500. Крім того, вони мали виплатити першій леді та її братові загалом €8 тис. компенсації.

Згодом апеляційний суд Парижа виправдав обох жінок. Суд пояснив рішення тим, що вони діяли, щиро вірячи у правдивість власних тверджень.

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Теги: Франція блогер Еммануель Макрон смерть перша леді похорон

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