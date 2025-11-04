Награбовані прикраси з Лувру можуть зникнути назавжди: експерт повідомив найгірший сценарій

Якщо коштовності не знайдені впродовж 48 годин, їх, ймовірно, подрібнять і продадуть на чорному ринку

Генеральний директор компанії Art Recovery International Крістофер Марінелло, яка спеціалізується на поверненні викрадених творів мистецтва, висловив занепокоєння щодо можливості, що викрадені коштовності з Лувру вже могли бути розібрані на менші частини, пише «Главком».

У своєму інтерв'ю для ABC News Марінелло зазначив, що якщо коштовності не були знайдені протягом перших 48 годин після крадіжки, вони, ймовірно, будуть подрібнені на менші дорогоцінні камені та продані на чорному ринку.

«Як ми вже говорили з самого початку цієї крадіжки, якщо коштовності не знайдені протягом перших 48 годин, їх, найімовірніше, розіб'ють на менші коштовності та дорогоцінні камені та продають на ринку», – заявив Марінелло.

фото: Музей Лувр

Викрадені коштовності, які зникли під час одного з найбільших пограбувань у світі, складаються з тисячі окремих діамантів, смарагдів та сапфірів. На запитання, чи є спосіб відстежити ці камені, Марінелло зазначив, що багато дрібних каменів практично неможливо ідентифікувати.

«Можливо, лише більші камені пов’язані з цією колекцією, але, на жаль, саме ці камені вони хотіли розбити якомога швидше», – додав експерт.

Як відомо, Бюро боротьби з тероризмом Франції заарештувало сімох підозрюваних у резонансному пограбуванні Лувру в Парижі, яке сталося 19 жовтня. За інформацією газети Le Figaro, серед затриманих фігурують несподівані особи, зокрема мігрант, таксист та співробітник спецназу.

До слова, затримані чоловіки, яких підозрюють у пограбуванні Лувру, частково визнали свою провину.

Нагадаємо, пограбування сталося вранці 19 жовтня, викрадачі піднялися на один із фасадів музею, розбили вікна, проникли до кімнати в галереї Аполлона та викрали низку коштовностей.