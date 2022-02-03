У Гвінеї-Бісау сталася спроба держперевороту: є жертви

Влада повідомила про 11 вбитих унаслідок нападу на президента

У результаті спроби державного перевороту в Гвінеї-Бісау загинули люди. Як відомо, 2 лютого президент країни Умару Сісоку Ембало повідомив про те, що його намагалися вбити. Про це повідомляє France 24.

Зараз в країні розслідують вбивство 11 осіб, які були застрелені в момент нападу на президента.

За інформацією AFP, серед загиблих – шість солдатів. Про це повідомило виданню військове джерело. Однак точно невідомо, до якої зі сторін належать бійці – чи то вони нападали на президента, чи то захищали його.

Сам Ембало не постраждав під час п'ятигодинної перестрілки. Він назвав напад змовою з метою повалення уряду.

Напад на урядові будівлі стався в той момент, коли Ембало і його прем'єр-міністр були присутні на засіданні Кабінету міністрів.

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