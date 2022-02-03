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    У Гвінеї-Бісау сталася спроба держперевороту: є жертви

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    Солдат патрулює район урядового палацу в Бісау, столиці Гвінеї-Бісау - У Гвінеї-Бісау сталася спроба держперевороту: є жертви
    Солдат патрулює район урядового палацу в Бісау, столиці Гвінеї-Бісау
    фото: twitter.com/Naija

    Влада повідомила про 11 вбитих унаслідок нападу на президента

    У результаті спроби державного перевороту в Гвінеї-Бісау загинули люди. Як відомо, 2 лютого президент країни Умару Сісоку Ембало повідомив про те, що його намагалися вбити. Про це повідомляє France 24.

    Зараз в країні розслідують вбивство 11 осіб, які були застрелені в момент нападу на президента.

    За інформацією AFP, серед загиблих – шість солдатів. Про це повідомило виданню військове джерело. Однак точно невідомо, до якої зі сторін належать бійці – чи то вони нападали на президента, чи то захищали його.

    Сам Ембало не постраждав під час п'ятигодинної перестрілки. Він назвав напад змовою з метою повалення уряду.

    Напад на урядові будівлі стався в той момент, коли Ембало і його прем'єр-міністр були присутні на засіданні Кабінету міністрів.

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    Теги: вбивство напад президент
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    У Гвінеї-Бісау сталася спроба держперевороту: є жертви