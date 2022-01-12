  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Дмитро Галко
рус
    Думки вголос

    В Казахстані відбувся держпереворот за участю Росії

    • Дмитро Галко

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Назарбаєва у Москві, очевидно, недолюблювали - В Казахстані відбувся держпереворот за участю Росії
    Назарбаєва у Москві, очевидно, недолюблювали
    фото: KazTAG

    Токаєв не мав власних ресурсів для того, щоб повалити Назарбаєва

    За звичайними тріскучими фразами про «майданні технології» та «український слід», і взагалі в бурхливому хаосі подій, загубилося зізнання Затуліна. Один з архітекторів російської загарбницької політики на пострадянському просторі визнав, що в Казахстані російські війська фактично взяли участь у державному перевороті.

    Шостого січня, після рішення про відрядження військ ОДКБ до Казахстану, Затулін заявив, що це Токаєв організував протести, щоб повалити Назарбаєва, а Росія його підтримала:

    «Росія розглядає Токаєва як легітимного президента. Це Токаєву важливо. Тому він і попросив [ввести війська ОДКБ]. Звичайно, Токаєв побоюється реакції Назарбаєва та його ставлеників, яких він скинув у результаті цих подій. Для нього було важливо закінчити з цим періодом двовладдя, коли він був президентом, але реально не був. На мій погляд, учасники заворушень – це масовка, організована тими людьми, які мали інші політичні цілі, ніж ті, які були заявлені або були приводом. Я не маю доказів, що Токаєв їх організовував, але підозри у мене є».

    Це просто пісня якась. Здається, Затулін від напливу почуттів або зі святкового перепою вибалакав державну таємницю. Окрім іншого, це підтверджує абсолютну незаконність введення військового контингенту ОДКБ у Казахстан. Нагадаю, що прохання Токаєва не було законною підставою.

    Відповідно до власного статуту війська ОДКБ могли бути задіяні на території однієї з країн об'єднання лише у разі іноземного вторгнення. Єдиним «доказом» існування цього вторгнення досі було тільки «покаянне» відео у стилі кадировців чи лукашистів із побитим джазовим музикантом із Киргизстану, якого, на щастя, вдалося звільнити, завдяки міжнародному розголосу. Інших, мабуть, не буде, бо, як заявив Токаєв, «терористи» викрали з моргів і забрали з полів бою трупи своїх соратників. А самі потім пішли в незнану далечінь, розчинилися в повітрі.

    Але чому, власне, переворот? Тому що в казахській політичній конструкції Назарбаєву належала довічна посада голови Ради безпеки – і без його санкції до Казахстану не могли бути введені війська ОДКБ, а також не могло бути зроблено багато кадрових перестановок. Ми не знаємо, на яких підставах Назарбаєва було звільнено з цієї посади. Якщо він помер, покажіть труп. Чи його також «терористи» з моргу викрали? Поки що можна тільки гадати – хто знає, чи не придушив його сам Токаєв подушкою. Чи його труси побували у підвалах Луб'янки, коли він востаннє їздив до Путіна.

    Назарбаєва є за що не любити. Він не скористався історичним шансом перетворити Казахстан на процвітаючу незалежну країну, для чого в нього були всі умови. Натомість він створив фантастично корумповану систему, до того ж, хитку та вразливу, і настільки щільно пов'язану з Москвою, що в результаті Казахстан став для неї легкою здобиччю.

    Але, як той казав, є одне «але». Назарбаєва у Москві, очевидно, недолюблювали. Настільки, бач, що Затулін аж не зміг утримати язика за зубами. Раніше вони якось побоювалися його чіпати, погавкивали тільки тишком-нишком, потім вибачалися

    Як я вже писав раніше, внутрішня культурна політика за Назарбаєвим була схожа на політику України після Майдану: послідовна підтримка мови титульної нації, в тому числі перехід на латинську абетку, до держорганів неможливо було потрапити без знання казахської мови, декомунізація, своя історія, свій пантеон героїв.

    Там не боялися садити за участь у бойових діях на Донбасі на російській стороні. Це вже не кажучи про те, що основним партнером Казахстану був Євросоюз, його надра розробляли переважно західні та китайські компанії, а майбутніх представників еліти цілеспрямовано відправляли навчатися на Захід, а не до Москви.

    Токаєв не мав власних ресурсів для того, щоб повалити Назарбаєва. Тепер він до смерті-віку зобов'язаний Москві, російським багнетам. Без них у нього не було жодних шансів. Він такий самий кремлівський ставленик, як і Лукашенко. Звичайно, Казахстан зараз намагатимуться розвернути назад у «русский мир». При цьому корупція та всі інші «прєлєсті» збережуться.

    Можна було б сказати, що ми його програли. Але ж ми, здається, навіть не спробували за нього воювати.

    Читайте також:

    Джерело: блог Дмитра Галко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Казахстан політика переворот надзвичайний стан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Микола Підвезяний
    Микола Підвезяний

    Головний редактор «Главкома»

    Богдан Петренко
    Богдан Петренко

    Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму

    Гаррі Каспаров
    Гаррі Каспаров

    13-й чемпіон світу з шахів, політик

    Юрій Вітренко
    Юрій Вітренко

    Голова правління НАК «Нафтогаз України»

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Казахстані відбувся держпереворот за участю Росії