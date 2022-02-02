Білий дім по-новому оцінив можливість вторгнення РФ в Україну

США більше не вживатимуть слово «imminent» щодо намірів РФ

Білий дім заявив, що більше не вживатиме слово «imminent» (англ. – неминучий, загрозливий або такий, що нависає) для оцінки можливої загрози масштабного вторгнення РФ в Україну. Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі на брифінгу.

За словами Псакі, США більше не будуть називати потенційне вторгнення Росії в Україну «неминучим». Мовляв, це слово послужило ненавмисним сигналом.

«Я використовувала його одного разу. Я думаю, що й інші використовували. А потім ми перестали його використовувати, тому що, як мені здається, воно послало сигнал, який ми не збиралися посилати, а саме: ми знали, що президент Путін прийняв рішення», – заявила Псакі.

Вона нагадала, що в більшості випадків говорила, що Росія «може вдатися до вторгнення в будь-який момент», і це залишається актуальним понині.

За її словами, США досі вважають, що Путін поки не ухвалив рішення в цьому питанні.

Нагадаємо, Байден схвалив відправку американських військових до Європи.

Сьогодні ЗМІ опублікували текст відповідей США та НАТО на ультиматум Кремля.

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