«Виборів президента не буде»: бойовики захопили урядові будівлі в Лівії (відео)

Повстанці захопили штаб-квартири Уряду національної єдності (ПНЕ) та будівлю міністерства оборони Лівії у Тріполі. Як повідомляє інформаційне агентство «Аль-Джамахірія», до урядових будівель увірвалися озброєні люди.

Зазначається, що напад стався за тиждень від намічених на 24 грудня президентських виборів у Лівії. Серед кандидатів на посаду президента є син колишнього лідера Лівії Муамара Каддафі – генерал Халіфа Хафтар.

За інформацією Sky News Arabia, урядові будівлі захопило ополчення бригади «Ас-Самуд».

Лідер бригади заявив, що президентських виборів у Лівії не буде, а всі державні установи у Тріполі будуть закриті.

Свідки пишуть у соцмережах, що озброєні люди також оточили будівлю Президентської ради.

#Libya- According to local reports, a group of armed gunmen has surrounded the Presidential Council building in #Tripoli.

Photos&vids purported to show armed gunmen posted up around the offices of PM Abdul Hamid Dbeibeh, leader of the Government of National Unity.

pic.twitter.com/HRwzjvelgw