«Виборів президента не буде»: бойовики захопили урядові будівлі в Лівії (відео)

З 2011 року, коли було повалено режим Муаммара Каддафі, в Лівії не вщухає збройний конфлікт

Урядові будівлі захопило ополчення бригади «Ас-Самуд»

Повстанці захопили штаб-квартири Уряду національної єдності (ПНЕ) та будівлю міністерства оборони Лівії у Тріполі. Як повідомляє інформаційне агентство «Аль-Джамахірія», до урядових будівель увірвалися озброєні люди.

Зазначається, що напад стався за тиждень від намічених на 24 грудня президентських виборів у Лівії. Серед кандидатів на посаду президента є син колишнього лідера Лівії Муамара Каддафі – генерал Халіфа Хафтар.

فيديو > لقطات لتحركات مجموعات مسلحة في مناطق مختلفة من #طرابلس بوقت سابق هذه الليلة . #المرصد #ليبيا pic.twitter.com/unZcjjTUvT — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 15, 2021

За інформацією Sky News Arabia, урядові будівлі захопило ополчення бригади «Ас-Самуд».

فيديو > مجموعات مسلحة تسيطر على محيط مقر رئاسة الوزراء في #طرابلس على خلفية التوتر الذي نشب بسبب تعيينات الرئاسي لضباط وانشاء ألوية بقادة مرتبطين بتيار متشدد . #المرصد #ليبيا pic.twitter.com/0o6z28l9CL — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 15, 2021

Лідер бригади заявив, що президентських виборів у Лівії не буде, а всі державні установи у Тріполі будуть закриті.

Свідки пишуть у соцмережах, що озброєні люди також оточили будівлю Президентської ради.

#Libya- According to local reports, a group of armed gunmen has surrounded the Presidential Council building in #Tripoli.

Photos&vids purported to show armed gunmen posted up around the offices of PM Abdul Hamid Dbeibeh, leader of the Government of National Unity.

pic.twitter.com/HRwzjvelgw — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) December 15, 2021

За даними Sky News Arabia, голову і членів Президентської ради країни евакуювали в безпечне місце після отримання інформації про напади на їхні будинки.

Як відомо, з 2011 року, коли було повалено режим Муаммара Каддафі, в Лівії не вщухає збройний конфлікт. Головними його сторонами є міжнародно визнаний Уряд національної єдності та Лівійська національна армія, очолювана Халіфою Хафтаром.

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