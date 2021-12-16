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    «Виборів президента не буде»: бойовики захопили урядові будівлі в Лівії (відео)

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    З 2011 року, коли було повалено режим Муаммара Каддафі, в Лівії не вщухає збройний конфлікт - «Виборів президента не буде»: бойовики захопили урядові будівлі в Лівії (відео)
    З 2011 року, коли було повалено режим Муаммара Каддафі, в Лівії не вщухає збройний конфлікт
    фото: alarabiya.net

    Урядові будівлі захопило ополчення бригади «Ас-Самуд»

    Повстанці захопили штаб-квартири Уряду національної єдності (ПНЕ) та будівлю міністерства оборони Лівії у Тріполі. Як повідомляє інформаційне агентство «Аль-Джамахірія», до урядових будівель увірвалися озброєні люди.

    Зазначається, що напад стався за тиждень від намічених на 24 грудня президентських виборів у Лівії. Серед кандидатів на посаду президента є син колишнього лідера Лівії Муамара Каддафі – генерал Халіфа Хафтар.

    За інформацією Sky News Arabia, урядові будівлі захопило ополчення бригади «Ас-Самуд».

    Лідер бригади заявив, що президентських виборів у Лівії не буде, а всі державні установи у Тріполі будуть закриті.

    Свідки пишуть у соцмережах, що озброєні люди також оточили будівлю Президентської ради.

    За даними Sky News Arabia, голову і членів Президентської ради країни евакуювали в безпечне місце після отримання інформації про напади на їхні будинки.

    Як відомо, з 2011 року, коли було повалено режим Муаммара Каддафі, в Лівії не вщухає збройний конфлікт. Головними його сторонами є міжнародно визнаний Уряд національної єдності та Лівійська національна армія, очолювана Халіфою Хафтаром.

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    Теги: вибори армія політика переворот напад Лівія уряд
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    «Виборів президента не буде»: бойовики захопили урядові будівлі в Лівії (відео)