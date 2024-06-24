У Греції через аномальну спеку загинуло шестеро туристів – Reuters

Рятувальні команди наразі розшукують двох француженок 73 та 64 років на острові Сікінос та американського поліцейського на острові Аморгос.

Під час незвичної спеки у червні по всій середземноморській країні прокотилася хвиля смертей та зникнень туристів

Через спеку в Греції загинули вже шестеро туристів. Останнім зафіксованим випадком була смерть 67-річного німця на грецькому острові Крит, повідомляє Reuters.

«Це шоста смерть туриста у червні в період незвичайно спекотної погоди», – пише видання.

Як повідомляється, у неділю турист вирушив один у похід каньйоном у регіоні Сугія і за кілька годин зателефонував дружині і повідомив, що погано почувається.

«Негайно розпочалася пошуково-рятувальна операція, і спеціальний рятувальний загін із дронами виявив тіло чоловіка в каньйоні Тріпіті», – повідомив представник поліції.

Під час незвичної спеки у червні по всій середземноморській країні прокотилася хвиля смертей та зникнень туристів, що підкреслює небезпеку впливу температур, що досягають або перевищують 40 за Цельсієм. Рятувальні команди також розшукують двох француженок 73 та 64 років на острові Сікінос та 59-річного американського поліцейського, який відпочиває на острові Аморгос.

Минулого тижня 55-річного американця знайшли мертвим на грецькому острові Матракі в Іонічному морі, а раніше цього місяця – нідерландського туриста на острові Самос в Егейському морі.

Тіло британського телеведучого Майкла Мослі було знайдено на Сімі, іншому острові Егейського моря, 9 червня після чотириденної пошукової операції з використанням літаків, дронів та човнів. Перш ніж зникнути, він гуляв сам при високій температурі.

Раніше Грецію накрила рекордна хвиля спеки, температура вдень сягає 43 градусів за Цельсієм у затінку. У кількох регіонах, включно зі столичним, закриті школи. Про це повідомляє Еuronews. 12 червня міністерство культури оголосило, що головна туристична памʼятка, атенський Акрополь, буде закрита для відвідувачів у найспекотніші години, від полудня до пʼятої вечора, аж до особливого розпорядження.

Також температура повітря у Делі, Індія, у середу, 29 травня, досягла рекордної позначки – 50,5°C, тоді як влада попередила про нестачу води. Про це повідомляє The Guardian.