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На Білгородщині після вибуху вирує масштабна пожежа

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Білгородщині після вибуху вирує масштабна пожежа
У селі Ракитне вирує масштабна пожежа
фото: скріншот із відео

У мережі пишуть, що був «приліт» по складу боєприпасів

У селі Ракитне Білгородської області вирує масштабна пожежа. Як повідомляють у місцевих пабліках, виникла вона після вибуху під час ракетної небезпеки.

У мережі пишуть, що був «приліт» по складу боєприпасів. На відео, що їх публікують жителі області, чутно детонацію.

Влада ж заявила, що пожежа вирує у нежитловому приміщенні, потерпілих немає. Але жителів прилеглих будинків, чомусь, перевозять на безпечну відстань. 

Нагадаємо, у суботу, 1 червня, у російському Білгороді було неспокійно. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та роботу ППО.

Раніше літак повітряно-космічних сил Росії скинув відразу три авіабомби поблизу села Велике Городище на Білгородщині.

Також повідомлялося, що російські літаки скинули чотири авіабомби на місто Шебекіно Білгородської області. Як зазначається, 17 травня в Шебекіно було знайдено три авіабомби. ФАБ-500 впала біля будинку на Ржевському шосе та не спричинила пошкоджень. Другу авіабомбу, ФАБ-250, було виявлено в передмісті Шебекіно та згодом нібито знищили. Ще одну ФАБ-500 виявили на вулиці Машинобудівників. Внаслідок її падіння був пошкоджений фасад будинку, паркан і вікна.

Наступного дня, 18 травня, літак РФ скинув ФАБ-500 на Нову Таволжанку, що у Шебекинському міському окрузі. Зазначається, що постраждалих і пошкоджень внаслідок її падіння нібито немає.

Також повідомлялося, що літак армії РФ завдавав ударів КАБами по Харкову, натомість скинув бомбу на Білгород. Вона впала просто на житловий сектор, спричинивши руйнування. Як інформували російські ЗМІ, пошкоджено 30 приватних будинків і 10 машин. Губернатор області Гладков повідомив про п'ятьох постраждалих. Причини вибуху губернатор озвучувати не став, хоча раніше завжди їх вказував.

Крім того, у Білгородській області РФ на об'їзній дорозі спалахнула військова техніка. Колону, ймовірно, атакував український безпілотник, пише телеграм-канал Astra. За даними видання, військова техніка загорілась на об'їзній дорозі у Корочі.

До слова, влада Білгородської області закликала мешканців міста Муром виїхати на кілька днів з міста. Українські розвідники перехопили розмову мешканки Російської Федерації з Щебекінського району, Білгородської області щодо вказівки влади покинути населений пункт на декілька днів.

Читайте також: Вибиті вікна, пожежа та пошкоджені авто: росіяни бідкаються через атаку на три області
Теги: пожежа літак військова техніка місто безпілотник влада відео Білгород росіяни

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