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У Греції рекордний рівень спеки: влада закриває школи та доступ до Акрополя

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Греції рекордний рівень спеки: влада закриває школи та доступ до Акрополя
Атенський Акрополь проголошений провідною пам'яткою загальноєвропейської культурної спадщини
фото з відкритих джерел

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Грецію накрила рекордна хвиля спеки, температура вдень сягає 43 градусів за Цельсієм у затінку. У кількох регіонах, включно зі столичним, закриті школи. Про це повідомляє Еuronews.

12 червня міністерство культури оголосило, що головна туристична памʼятка, атенський Акрополь, буде закрита для відвідувачів у найспекотніші години, від полудня до пʼятої вечора, аж до особливого розпорядження.

Це перша хвиля аномальної спеки в Греції цього року. Метеорологи зазначають, що раніше такі хвилі фіксувалися в середині літа, але ще ніколи спека не приходила раніше 15 червня. Аномальною для Греції вважається літня температура більш як 38 градусів, яка тримається щонайменше три дні.

Торік Акрополь уже закривали для туристів у липні. Тоді небезпечна спека тривала два тижні, і поки визначну памʼятку не закрили, туристи непритомніли в черзі та на екскурсіях.

Греція належить до європейських країн, де зміни клімату найбільш наочні. Торік спека викликала хвилю лісових пожеж; після них через кліматичні «гойдалки» розпочалися рясні дощі, які спричинили повені. І пожежі, і повені завдали значних збитків як природі, так і сільському господарству та містам.

Також температура повітря у Делі, Індія, у середу, 29 травня, досягла рекордної позначки – 50,5°C, тоді як влада попередила про нестачу води. Про це повідомляє The Guardian.

До слова, через потужну спеку на Філіппінах призупиняють роботу місцевих шкіл. У різних регіонах країни спека сягнула +50℃ через погодний феномен Ель-Ніньйо. Про це повідомляє Reuters. За даними відомства, зафіксована температура була вищою на понад дев’ять градусів, ніж очікувалося. Водночас у вівторок у Мунгешпурі та Нарелі було зафіксовано максимальну температуру 49,9 градуса за Цельсієм, яка перевищила рекорд 2002 року – 49,2 градуса.

Після кількох місяців відсутності дощів та аномальної спеки рівень води у регіоні впав майже на 50 метрів від свого звичайного рівня – 221 метр.

Метеорологи державного бюро погоди Pagas стверджують, що температура повітря продовжить нагріватися, відповідно, рівень вони в регіоні і далі падатиме. Вони додають, що попри те, що весняні місяці, зазвичай, є найспекотнішими і найсухішими, цього разу погодні умови погіршилися через погодний феномен Ель-Ніньо.

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Теги: Греція спека рекорд повітря влада феномен

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