Спека спричинила сотні смертей у Європі, Азії та США – Reuters

У Сполучених Штатах фіксують аномально високі температури

Рекордні температури останніми днями спричинили «сотні, якщо не тисячі» смертей, а також числені лісові пожежі у Європі, Азії та Сполучених Штатах. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема сотні паломників померли через спеку під час здійснення щорічного паломництва до Саудівської Аравії – хаджу.

У Португалії та Греції, а також вздовж північного узбережжя Африки в Алжирі внаслідок високих температур також виникли лісові пожежі.

Водночас у Сербії метеорологи цього тижня прогнозують температуру близько 40 градусів за Цельсієм. Органи охорони здоров'я оголосили червоний рівень небезпеки та порадили людям не виходити на вулицю. У сусідній Чорногорії влада також радить людям залишатися в тіні до пізнього вечора.

У Сполучених Штатах також фіксують аномально високі температури: Нью-Йорк оголосив, що цього року вперше відкриє так звані центри охолодження. Очікується, що температура у штаті Арізона найближчими днями може досягти 45,5 градусів за Цельсієм. Водночас у штаті Нью-Мексико внаслідок лісових пожеж загинуло двоє людей.

В Індії, за даними місцевої влади, в період з 1 березня по 18 червня було зареєстровано понад 40 тис. ймовірних випадків теплового удару та щонайменше 110 підтверджених смертей.

Нагадаємо, кількість загиблих від спеки під час цьогорічного паломництва (хаджу) до Мекки перевищила 1000 осіб. Зазначається, що більше половини загиблих були незареєстрованими віруючими. Так, із 658 загиблих у Саудівській Аравії 630 осіб не мали реєстрації, розповів арабський дипломат. Серед жертв, про яких стало відомо у четвер, 58 осіб були із Єгипту.

До слова, минулого року Південну Європу накрила рекордна спека, через яку люди втрачали свідомість. У 16 містах Італії було оголошено червоний рівень небезпеки через аномальну спеку, а в Греції температура сягнула +40 градусів за Цельсієм.