Понад 2,5 тис. підлітків з окупованих територій пройдуть військові навчання у РФ

Дітей віком 13-17 років набиратимуть у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях

Відбір на такі навчання місцеві колаборанти здійснюють самостійно

Із тимчасово окупованих територій України росіяни планують відібрати понад 2500 тисячі підлітків для проходження військового вишколу у Волгоградській області РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зокрема дітей віком 13-17 років набиратимуть у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Як повідомляє ЦНС, у Росії ще влітку минулого року почали активно відкривати так звані військово-спортивні центри «Воїн», у яких готують підлітків до подальшої участі у бойових діях.

Зазначається, що філії таких військових таборів окупанти відкрили й на тимчасово окупованих територіях України. До прикладу, відкриттям такого центру в Луганській області займався особисто директор організації «Воїн» Олександр Зайцев.

Відбір на такі навчання місцеві колаборанти здійснюють самостійно. Насамперед звертають увагу на фізичний розвиток дитини, а потім займаються їхньою психологічною «обробкою».

«Перелік злочинів терористичної росії тільки збільшується. Тепер окрім залучення дітей до виробництва зброї, окупанти ще й готуватимуть малолітніх до ймовірного виконання бойових завдань», – йдеться в повідомленні.

Центр нацспротиву зазначає, що такі дії російської окупаційної влади суперечать міжнародним нормам та стандартам у сфері освіти. Залучення неповнолітніх до подібних заходів порушує їхнє право на невтручання у війну та на захист від військового використання.

Нагадаємо, російські загарбники готуються активізувати депортацію українських дітей впродовж літа, посилюючи ще один компонент російської кампанії геноциду в Україні.