Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Понад 2,5 тис. підлітків з окупованих територій пройдуть військові навчання у РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Понад 2,5 тис. підлітків з окупованих територій пройдуть військові навчання у РФ
Дітей віком 13-17 років набиратимуть у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях
фото з відкритих джерел

Відбір на такі навчання місцеві колаборанти здійснюють самостійно

Із тимчасово окупованих територій України росіяни планують відібрати понад 2500 тисячі підлітків для проходження військового вишколу у Волгоградській області РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зокрема дітей віком 13-17 років набиратимуть у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Як повідомляє ЦНС, у Росії ще влітку минулого року почали активно відкривати так звані військово-спортивні центри «Воїн», у яких готують підлітків до подальшої участі у бойових діях.

Зазначається, що філії таких військових таборів окупанти відкрили й на тимчасово окупованих територіях України. До прикладу, відкриттям такого центру в Луганській області займався особисто директор організації «Воїн» Олександр Зайцев.

Відбір на такі навчання місцеві колаборанти здійснюють самостійно. Насамперед звертають увагу на фізичний розвиток дитини, а потім займаються їхньою психологічною «обробкою».

«Перелік злочинів терористичної росії тільки збільшується. Тепер окрім залучення дітей до виробництва зброї, окупанти ще й готуватимуть малолітніх до ймовірного виконання бойових завдань», – йдеться в повідомленні. 

Центр нацспротиву зазначає, що такі дії російської окупаційної влади суперечать міжнародним нормам та стандартам у сфері освіти. Залучення неповнолітніх до подібних заходів порушує їхнє право на невтручання у війну та на захист від військового використання. 

Нагадаємо, російські загарбники готуються активізувати депортацію українських дітей впродовж літа, посилюючи ще один компонент російської кампанії геноциду в Україні. 

Читайте також: Україна повернула 13 дітей з окупованих територій та Росії
Теги: росіяни окупація навчання військові навчання окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стаття в The New York Times наробила галасу серед українців
Що не так з «апокаліптикою» від The New York Times
15 травня, 17:37
Юрій Зарко: У Білопіллі зруйновано 1300 квартир і будинків
Мер Білопілля Юрій Зарко: Йде масова евакуація. Людей розміщують у лікарнях Сум Інтерв’ю
15 травня, 16:45
Чергова «інавгурація» російського диктатора відбудеться вже за декілька днів
На окупованих територіях росіяни хочуть змусити людей дивитись «інавгурацію» Путіна
5 травня, 06:56
Служба безпеки України поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх
Агенти ФСБ готували вбивство Зеленського: СБУ затримала двох полковників УДО (фото)
7 травня, 14:08
Четверо чоловіків працювали у змові для того, щоб вербувати для Росії нових військових
Індія затримала вербувальників найманців на війну проти України
8 травня, 18:10
Рівень втрат армії РФ відповідає загальному уповільненню темпів наступу, що спостерігалося 14 травня
ISW: Російські війська на Харківщині застосовують нову тактику наступу
15 травня, 07:55
Президентка Молдови зауважила, що підтримка для України на тлі агресії РФ – це і допомога Молдові
Молдова планує стати «стратегічним хабом» для відновлення України – Санду
18 травня, 09:47
Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 28 травня 2024 року
28 травня, 00:00
Це вже 14-та перемога Ярослави Магучіх на рівні Діамантової ліги
Магучіх виграла етап найбільш рейтингових легкоатлетичних змагань у світі
2 червня, 21:36

Події в Україні

Втрати ворога станом на 4 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 4 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Ворог атакував Дніпро ракетами: влада повідомила про наслідки
Ворог атакував Дніпро ракетами: влада повідомила про наслідки
Понад 2,5 тис. підлітків з окупованих територій пройдуть військові навчання у РФ
Понад 2,5 тис. підлітків з окупованих територій пройдуть військові навчання у РФ
ISW: Росія примусово відправляє на Харківщину чоловіків, які відмовилися воювати
ISW: Росія примусово відправляє на Харківщину чоловіків, які відмовилися воювати
У Дніпрі пролунали вибухи: над містом підіймається стовп диму
У Дніпрі пролунали вибухи: над містом підіймається стовп диму
Окупанти підтвердили наступ на північ від Харкова – ISW
Окупанти підтвердили наступ на північ від Харкова – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
343K
Які країни відмовилися їхати на український саміт миру (список)
163K
Ще одна країна відмовилася від участі в українському саміті миру у Швейцарії
114K
Китай поставив газовий ультиматум Росії – Financial Times
27K
Залучав бійців до будівництва свого маєтку. ДБР викрило командира тероборони
21K
Вражатиме ціль за 400 км: три країни взялись за розробку електромагнітної гармати
9232
Суд визнав ухилянтом батька дитини з інвалідністю. Деталі справи

Новини

Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
2 червня, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
2 червня, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11
За останні місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн – «Укренерго»
1 червня, 13:22
«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус
31 травня, 17:56

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua