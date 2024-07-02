Загинув на напрямку, де точаться найінтенсивніші бої. Згадаймо Миколу Ковтуна

Прощання з воїном відбулося 28 червня у Макарові, на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку

Микола Ковтун народився 23 травня 1988 року на Макарівщині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Миколу Ковтуна.

На фронті у Донецькій області загинув військовослужбовець ЗСУ Микола Ковтун із Київської області. Він служив у стрілецькому взводі, був стрільцем-оператором. Про трагічну новину повідомив Макарівський селищний голова Вадим Токар.

Микола Ковтун фото з відкритих джерел

Микола Ковтун народився 23 травня 1988 року на Макарівщині. З початком повномасштабного вторгнення став на захист України. Був старшим стрільцем-оператором 3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти в/ч А7364.

Микола Ковтун служив у стрілецькому взводі, був стрільцем-оператором фото з соціальних мереж

Солдат Микола Ковтун загинув 20 червня у Донецькій області на Покровському напрямку, де точаться найінтенсивніші бої.

Прощання з воїном відбулося 28 червня у Макарові, на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

Макарівська громада зустрічає свого захисника, який повернувся додому на щиті фото: Оксана Жук, Facebook

Макарівська громада зустрічає свого захисника, який повернувся додому на щиті фото: Оксана Жук, Facebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.